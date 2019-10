Amazzonia | le suore progressiste vogliono dire messa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Attorno al Sinodo panamazzonico non c'è solo il fronte di chi sostiene la bontà dei "viri probati", ma anche quello di chi ritiene che i compiti dei sacerdoti e dellevadano uniformati, comprendendo l'amministrazione dei sacramenti. Poco dopo l'inizio dei lavori, alcune realtàed ecclesiastiche hanno segnalato come, anche in questa circostanza sinodale, a votare saranno solo gli uomini. E la "Chiesa in uscita" di Papa Francesco - sostengono - dovrebbe virare verso una novità ancor più drastica:sacerdotesse. A pensarla così, per esempio, è la benedettina suor Irene Gassman, che è di sicuro tra le consacrate più convinte.Tando da parlare di parità di genere. Stando a quanto ha dichiarato a Il Giorno, per esempio, suor Irene pensa che le consacrate non debbano - come invece accade - essere tenute fuori dalla vita sacerdotale: "Le donne possono studiare Teologia, ...

