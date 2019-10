Siria | Erdogan all' Ue milioni di rifugiati se criticate operazione

Raid in Siria - Erdogan minaccia l'UE : "Vi invieremo 3 - 6 milioni di migranti" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha nessuna intenzione di accettare le critiche che stanno arrivando dalla comunità internazionale in modo unanime dopo l'avvio dell'offensiva nel nord della Siria e oggi ha deciso di minacciare apertamente l'Unione Europea.Un avvertimento che non lascia spazio ad interpretazioni:Ehi Ue, sveglia. Ve lo ridico: se tentate di presentare la nostra operazione lì come un'invasione, apriremo le porte e vi ...

Prosegue offensiva turca in Siria - Erdogan minaccia l’Europa : pronti a spedirvi 3 - 6 milioni di rifugiati : Il secondo giorno dell'offensiva militare turca nel nord della Siria si è chiuso con un bilancio delle vittime di almeno 41 morti, fra cui almeno dodici civili, mentre gli sfollati sono già decine di migliaia e si moltiplicano gli allarmi dell'Onu e delle ong per il rischio di una rinnovata crisi umanitaria. Le condanne arrivate da molti governi europei - fra cui quello italiano, che ha convocato l'ambasciatore turco a Roma - e mediorentali ...

GUERRA TURCHIA-Siria/ 'Raid contro civili' : Erdogan minaccia Ue - già 60 mila sfollati : GUERRA TURCHIA-SIRIA, il presidente Erdogan avvisa gli stati dell'Unione Europea: "Se ci ostacolate vi mandiamo i profughi". Di Maio vs Ankara

Turchia - raid in Siria. L'Onu : 60.000 in fuga. Colpi di mortaio curdi fanno 4 morti. Erdogan avvisa l'Ue sui profughi : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Siria - le foto della comandante curda in Italia : “Turchia attacca i civili. Erdogan secondo Califfo” : “La Turchia dice di attaccare soltanto obiettivi militari? È falso. La sua aviazione ha bombardato questa mattina un villaggio, molte famiglie sono rimaste uccise, compresi bambini”. A rivendicarlo Dalbr Jomma Issa, comandante delle milizie curde Ypg, a Roma insieme a una delegazione di curdi Siriani, per una serie di incontri istituzionali. “Come è possibile che un membro della Nato possa attaccare gli alleati che hanno ...

Il ricatto di Erdogan mette sotto scacco l'Europa sulla guerra in Siria : La Turchia sarebbe pronta ad inviare 3,6 milioni di migranti in Europa in caso di critiche all'invasione della Siria...

Turchia - Erdogan minaccia l'Europa : "Se bloccate le operazioni in Siria vi mandiamo 3 milioni di migranti" : Una nuova disastrosa ondata di migranti in Europa se Bruxelles metterà i bastoni tra le ruote alla Turchia per la guerra in Siria contro i curdi. La minaccia, esplicita, arriva direttamente dal presidente turco Recep Tayyp Erdogan: "Hey, svegliatevi è il suo messaggio -. Lo dico di nuovo: se provat

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi”. Curdi : “Bombe su prigione con membri Isis”. Erdogan : “Ue non ci ostacoli o vi mandiamo i profughi” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili, anche se il presidenteRecep ...

INVASIONE TURCHIA IN Siria/ Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin : probabile che l'attacco turco sia concordato con Russia e Usa, e che non uscirà dai 'binari'. In caso contrario, tutto può succedere