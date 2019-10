Pensioni | Q100 a scadenza nel 2021 | Misiani annuncia | ' Abbiamo in mente modello diverso'

Riforma Pensioni - Tridico : 'Q100 non verrà prorogata dopo la naturale scadenza' : Quota 100 terminerà nel 2021 e non verrà rinnovata. È questa la principale notizia di oggi, 9 ottobre, sul tema Riforma pensioni, che tocca da vicino milioni di cittadini italiani. L'anticipo pensionistico, introdotto per il triennio 2019-2021 dal precedente Governo formato da M5S e Lega, non avrà una proroga dopo la sua naturale scadenza. Ad affermarlo senza lasciare adito a dubbi di alcun tipo è stato proprio il presidente dell'Inps Pasquale ...

Pensioni Q100 - data definita per la sperimentazione : terminerà nel 2021 : Il sistema di Quota 100 fortemente voluto dalla Lega terminerà nel 2021. Ad annunciarlo è il Presidente dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale Pasquale Tridico che sembrerebbe d'accordo con l'ipotesi del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sul fatto di non prorogare il meccanismo delle quote dopo il termine della sperimentazione. Per Tridico Quota 100 non sarà rinnovata Il Governo giallo-rosso, infatti, è tuttora al lavoro per ...

Pensioni anticipate - Tridico sulla Q100 : 'Finirà nel 2021 - risparmiamo 1 miliardo di euro' : Le ultime dichiarazioni in arrivo dall'Inps sulle Pensioni anticipate tramite quota 100 risultano particolarmente rilevanti, perché mettono in luce una possibile conferma sulla conclusione della sperimentazione al proprio termine naturale. Allo stesso tempo, arrivano però nuove conferme anche in merito alla riduzione della platea dei fruitori rispetto alle ipotesi e stime iniziali. Pensioni anticipate e Quota 100: 'La misura si deve concludere ...

Pensioni e LdB 2020 : proseguono Q100 - APE e OD - più difficile compensare i crediti Inps : Continuano ad emergere dettagli interessanti in merito all'impostazione della nuova legge di bilancio 2020 ed alle relative modifiche che verranno implementate all'interno del comparto previdenziale. Al riguardo non si prospettano infatti solo interventi sulla flessibilizzazione delle regole di uscita dal lavoro, ma anche in merito alle compensazioni dei crediti Inps. Manovra 2020: non sarà più possibile compensare automaticamente l'Inps Tra le ...

Pensioni e LdB2020 - pressing del CODS per la Q100 rosa e l'Opzione Donna : Il confronto con le parti sociali sulle misure di flessibilità previdenziale da inserire nella prossima legge di bilancio 2020 prosegue con toni accesi, mentre si avvicina sempre di più l'avvio della relativa discussione parlamentare. Il nuovo esecutivo giallo-rosso ed il Parlamento dovranno infatti occuparsi di confermare le nuove Pensioni flessibili tramite l'ormai nota quota 100, ma anche di prorogare le Pensioni anticipate tramite opzione ...

Pensioni anticipate : Q100 in vigore fino al 2021 e Gualtieri parla anche di 'manutenzione' : Quota 100 non sarà rinnovata, resterà fino in vigore fino al 2021 (anno fino al quale è stata finanziata) e potrebbe subire qualche processo di "manutenzione". È questo quanto annunciato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nell'ambito della sua partecipazione alla trasmissione di La 7 Piazza Pulita. L'occasione è stata inoltre buona per manifestare la sua contrarietà a cambiare spesso le regole previdenziali e, soprattutto, a fornire la ...

Pensioni - con la Q100 alla fine della sperimentazione si concretizza uno scalino di 5 anni : Non è ancora terminata la diatriba sulla prosecuzione della quota 100 fino al termine della sperimentazione che già emerge il problema di coloro che ne risulteranno esclusi a partire dal 2022. Eppure è questa la storia che tende a ripetersi nell'attuale contesto della previdenza pubblica, laddove alla rigidità dei criteri ordinari di uscita dal lavoro si contrappongono provvedimenti ad hoc ed estemporanei, validi per un lasso limitato di tempo e ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - gli esclusi dalla Q100 attendono risposte : La Legge di Bilancio 2020 comincia a delinearsi all'interno della NaDef e sono molti i lavoratori in età avanzata che si trovano a fare i conti con i requisiti di accesso alla pensione. L'attesa conferma della quota 100 ha infatti rappresentato un importante passo in avanti rispetto all'incertezza delle scorse settimane, posto che una sua eliminazione avrebbe creato il rischio concreto di costituire nuovi esodati. Nonostante ciò, le alternative ...

Pensioni - Renzi : ‘Su Q100 spero che il governo ci ripensi’ : Il tema della riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale mentre si avvicina sempre di più il momento del varo della legge di Bilancio 2020. Sulla questione previdenziale è intervenuto oggi, tra gli altri, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha ribadito i concetti espressi nei giorni scorsi a proposito della Quota 100, una delle misure simbolo del precedente governo gialloverde insieme al ...

Pensioni - Q100 per Durigon deve essere rinnovata : 'Dati migliori degli ultimi 20 anni' : Continuano i dibattiti sul sistema di Quota 100 anche se il nuovo esecutivo giallo-rosso sembrerebbe aver confermato la misura fino al termine della sperimentazione, ovvero fino al 2021. L'ex sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, da sempre sostenitore della riforma Pensionistica, invece, continua a sostenere la permanenza della Quota 100 anche oltre termine: "Non rinnovarla è da irresponsabili" ha affermato, ricordando anche ...

Pensioni : Q100 - probabile divieto di arrotondamento dell'assegno dal 2021 : Si continua a discutere sulla Legge di Stabilità 2020 che dovrebbe essere pronta in autunno. Come ormai noto, il meccanismo delle quote fortemente voluto dalla Lega resterà in vigore fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021 ma il Governo giallo-rosso studia nuove modifiche sulla misura: i lavoratori che decideranno di anticipare l'uscita non avranno più la facoltà di arrotondare l'assegno. probabile stretta su Quota 100 Come ...

Pensioni Q100 : Tridico favorevole alla misura - si potrebbero recuperare 2 - 5 mld : "Non ci sono state chieste valutazioni e verifiche su possibili modifiche su Quota 100 né dei coefficienti né dell'aspettativa di vita", lo ha affermato il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Pasquale Tridico che si sarebbe dimostrato favorevole alla continuazione della sperimentazione del meccanismo delle quote fino alla scadenza prefissata, ovvero fino al 2021. Per Tridico circa 2,5 miliardi di risparmi Per lo stesso ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC - Tridico (INPS) : nel 2019 '2 - 5 miliardi di risparmi' : Dall'Inps giunge un importante aggiornamento in merito ai dati riguardanti i costi sostenuti dal bilancio pubblico per l'accesso anticipato alla pensione tramite quota 100 e per l'erogazione dei nuovi assegni di cittadinanza. Secondo le ultime elaborazioni, per l'anno in corso sarebbe possibile stimare risparmi complessivi per circa 2,5 miliardi di euro da entrambe le misure. Nello specifico, si tratterebbe di circa 1,5 miliardi riguardanti le ...

Pensioni : Q100 - Renzi contrario : 'Fosse per me la eliminerei' : "Io se fossi ministro dell'Economia eliminerei Quota 100 ma ci atterremo a quello che farà il Governo", lo ha spiegato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dopo aver appreso la volontà del nuovo esecutivo giallo-rosso di confermare il sistema delle quote voluto dalla Lega nella prossima Legge di Stabilità fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Renzi contrario a Quota 100 "Non saremo i pierini del Governo ma cercheremo di ...