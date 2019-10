LIVE Ginnastica | Mondiali 2019 in DIRETTA | Simone Biles vince l’all-around | quinto

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito. Rimanente con noi per cronaca, video, approfondimenti. Appuntamento a domani (ore 16.00) per la Finale all-maschile. 18.18 Giorgia Villa conclude in sedicesima posizione (54.232) a causa di una caduta alla trave e di un corpo libero impreciso, oggi però non c’era il passo per fare il 56.3 da medaglia. Elisa Iorio non ha terminato la prova, si è ritirata in seguito alla caduta al voltegigo in terza rotazione. 18.17 Bronzo meritato per la russa Angelina Melnikova (56.399) che ha la meglio per un soffio sulla canadese Ellie Black (56.232) e sulla belga Nina Derwael (56.033). Diplomi di merito anche per la tedesca Ellie Seitz, la brasiliana Flavia Saraiva e la statunitense Sunisa Lee. 18.16 La cinese Tang Xijing è clamorosamente secondo, argento per l’asiatica (56.899) che non doveva ...

