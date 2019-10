Ginnastica | Mondiale 2019 | Giorgia Villa una chiusura da capitana Energie al lumicino

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Leerano davvero alera al terzo all-around in appena sei giorni e sperare in una magia da podio nella finale dei Mondiali era oggettivamente troppo. La bergamasca si è presentata in pedana a Stoccarda dopo aver trascinato le compagne verso la storica medaglia di bronzo nel concorso a squadre dell’altroieri, si sperava che avesse ancora un po’ di benzina nelle gambe per cercare una nuova impresa nella gara individuale ma il sogno si è spezzato dopo la caduta alla trave sui giri in accosciata. Nulla da imputare alle sedicenne che in questa rassegna iridata ha tirato fuori il meglio di sè facendo capire a tutti di avere un gran talento al primo anno tra le senior, il sedicesimo posto odierno (54.232 il punteggio conclusivo) non è la reale dimensione dell’azzurra che in una gara scevra di errori può tranquillamente restare tra le migliori ...

