Gboard rimuoverà alcune funzioni a partire dalla versione 8 8

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il codice contenuto nell'APK dell'ultimabeta dirivela che la funzione di scrittura a mano libera delle emoji sta per essere deprecata.8.8 presenta un riferimento per la digitazione vocale in inglese (India) e include anchestringhe relative all'apprendimento federato, alla privacy e alla cancellazione dei dati e oltre al testo ora menzionano la voce e altri input vocali. L'articolo8.8 proviene da TuttoAndroid.