F1 | Charles Leclerc risponde a Vettel | “Dobbiamo rispettare gli ordini di scuderia! Non

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Tutto risolto dopo Sochi - anche se con Seb non ho parlato…” : Charles Leclerc è pronto e carico in vista del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana di Suzuka. Il monegasco è reduce da due vere e proprie beffe tra Singapore e Sochi, per motivi differenti, e ha enorme voglia di rifarsi e, contemporaneamente proseguire nella sua incredibile striscia di pole position, giunta a quota 4 in Russia. ...

Charles Leclerc - Alex Zanardi : "Perché è lui il futuro della Ferrari - qual è il suo segreto" : Alex Zanardi a tutto campo su Ferrari e Formula Uno. L'ex pilota, in un'intervista concessa al Mugello su Il Resto del Carlino, ha parlato della stagione della Rossa in Formula Uno e della crescita esponenziale avuta dal baby fenomeno Charles Leclerc. Proprio al pilota monegasco Zanardi ha concesso

Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Un circuito impegnativo e un test probante per la Ferrari” : Il monegasco Charles Leclerc è pronto nuovamente a salire nella sua Ferrari e a lanciare il guanto di sfida ai suoi rivali nel Mondiale 2019 di F1. Il pilota del momento, vincitore a Spa (Belgio) e a Monza (Italia) e autore di quattro pole position consecutive (sei in totale), ha voglia di arricchire il proprio tesoretto, puntando al round di Suzuka (Giappone). Su questa pista la Rossa va a caccia di conferme dopo gli oggettivi miglioramenti ...

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

F1 - Charles Leclerc : “Sono contento per il mio primo anno in Ferrari - ma non ho finito! Voglio vincere ancora” : Charles Leclerc ha ormai imboccato l’ultima curva della sua prima stagione in Ferrari, la sua seconda in assoluto nel meraviglioso mondo della Formula Uno. Per il monegasco, quindi, è già tempo di primi bilanci personali e con la scuderia di Maranello. L’occasione per dare uno sguardo a questo nuovo giovane talento della massima categoria del motorsport è stata una lunga intervista rilasciata al sito motorsport.com. Una vera e ...

VIDEO Charles Leclerc : “La strategia era giusta - peccato per come è andata la gara” : Dopo diversi team radio polemici nel corso del Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, Charles Leclerc preferisce smorzare ogni discussione al termine della gara di Sochi. Il monegasco, che confidava nella terza vittoria nelle ultime quattro gare, ammette che la strategia iniziale era quella giusta, anche se Sebastian Vettel aveva mantenuto la prima posizione. Tutto, come spiega il vincitore di Spa e Monza, è cambiato con il ritiro del suo ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc decide di cambiare gomme durante la Safety Car : Uno dei momenti decisivi del Gran Premio di Russia 2019 è stato sicuramente l’ingresso in pista della Safety Car dopo l’incidente della Williams di George Russell. Charles Leclerc, scivolato in seconda piazza dopo il valzer dei pit-stop alle spalle di Hamilton, ha deciso di comune accordo con la squadra di fermarsi ai box per montare gomme morbide nonostante la consapevolezza di perdere la posizione in pista rispetto alla seconda ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Dobbiamo migliorare sul passo gara. La strategia? Dovrò parlare con il team” : Non era sicuramente questo il risultato che più desiderava il monegasco Charles Leclerc al termine del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, sul tracciato di Sochi. Il 21enne del Principato, in pole position, è giunto terzo al termine di una gara nella quale la strategia Ferrari era quella di favorire la doppietta tutta “Rossa”, con un Sebastian Vettel agevolato dall’effetto scia al via ma poi, almeno per ...

F1 - GP Russia 2019 : Sebastian Vettel supera Charles Leclerc in partenza. strategia Ferrari? Ecco cosa è successo : Una strategia interessante quella della Ferrari nel GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel, dalla prima e terza posizione in griglia di partenza, hanno preparato uno stratagemma a tavolino per difendersi, eventualmente dall’attacco della Mercedes di Lewis Hamilton (secondo). Il 21enne del Principato, infatti, ha concesso la ...

F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc e il segreto della guida sovrasterzante : Manca poco meno di un’ora al via del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi la Ferrari vuol allungare la striscia vincente e portarla a quattro consecutive. Charles Leclerc, a quota sei pole stagionali, vuol confermarsi pilota veloce e costante anche nel corso della gara russa, dovendosi guardare però da campioni affermati come Lewis Hamilton (Mercedes) e il compagno di squadra Sebastian Vettel. A ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Una prestazione estremamente positiva - continuate a chiamarmi il predestinato…” : E a Sochi arriva il poker! Charles Leclerc centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima ...

VIDEO F1 - Charles Leclerc agguanta la sesta pole position nel GP di Russia 2019 - ancora battuti Hamilton e Vettel : Le qualifiche del GP di Russia 2019 di F1 sono terminate con la sesta pole position stagionale di Charles Leclerc che, in un momento di forma veramente magico, sembra davvero non volersi fermarsi più. L’alfiere di Maranello, dopo le vittorie di Spa e Monza e il secondo posto a Singapore, continua a stupire e si mette nuovamente alle spalle i nove titoli iridati combinati di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel; la griglia di partenza di ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Russia 2019 : il giro perfetto valso la pole-position : Charles Leclerc non si ferma più. Il baby fenomeno della Ferrari conquista la quarta pole position consecutiva nelle qualifiche del GP di Russia 2019 di F1, trovando la sesta partenza al palo stagionale e continuando il suo momento di forma incredibile che lo vede addirittura imbattuto al sabato dal rientro delle vacanze estive. Riviviamo il giro perfetto che gli è valso la prima posizione anche in Russia, dove il monegasco ha portato la SF90 al ...

VIDEO F1 - Charles Leclerc eguaglia Schumacher con 4 pole consecutive! : Charles Leclerc continua a scrivere pagine di storia della Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato la pole position nel GP di Russia, la quarta consecutiva dopo quelle di Spa, Monza e Singapore. Un poker semplicemente incredibile per Leclerc, che ha eguagliato in questo modo Michael Schumacher. Infatti era addirittura dal 2000 che un pilota della Rossa non riusciva a centrare un tale risultato. Il campione tedesco realizzò il poker ...