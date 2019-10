Fonte : eurogamer

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Indi unainformale con, i ragazzi di GameSpot Brasile non si sono fatti scappare l'per poter parlare anche di2, il secondo tanto desiderato capitolo dell'action From Software.ha innanzitutto ripercorso le principali tappe dello sviluppo di Bloodborn: "per realizzarlo mi sono ispirato al libro di Lovecraft, The Call of Cthulhu, anche se chiunque abbia mai giocato aprobabilmente saprà già che sono stato fortemente influenzato da Lovecraft e dai suoi lavori".E ancora: Leggi altro...

Eurogamer_it : Bloodborne 2: Hidetaka Miyazaki affronta il tema in occasione di una chiacchierata #Bloodborne - PaoloGonella84 : Bloodborne è il gioco preferito da Hidetaka Miyazaki! - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Bloodborne 2 al centro di un’intervista a Hidetaka Miyazaki #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack… -