Notebook HP Spectre x360 13 in Italia da dicembre con prezzi a partire da 1 350 euro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) HP ha annunciato ufficialmente la disponibilità indei nuovicon schermi da 13 pollici. Ipartono da 1.350. L’opzione Natural Silver con 8 GB di memoria RAM, display Full HD e unità SSD da 512 GB avràda 1.400. L’allestimento con colorazione Nightfall Black, 16 GB di memoria RAM, display OLED 4K e unità SSD da 1 TB avrà invecedi partenza di 1.849. Si tratta diconvertibili che puntano sulle cornici ridotte attorno allo schermo, un rapporto tra schermo e corpo del dispositivo pari al 90% e un peso di 1,27 kg per la massima trasportabilità. Per gli utenti particolarmente attenti alla privacy sono poi presenti la Webcam Kill Switch che si copre fisicamente per evitare registrazioni indesiderate, schermi opzionali con tecnologia Sure View per ridurre gli angoli di visualizzazione e impedire ad altri di ...

