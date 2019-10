Milly d' Abbraccio si ritira | a 54 anni dice addio al mondo dell' eros

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)D'ha scelto dirsi dalle scene. A 54la diva sexy ha deciso di interrompere la sua carriera e l'ha comunicato mediante una nota stampa, nella quale spiega i motivi di questo atto, probabilmente sofferto. “Le lucia ribalta non mi attirano più, oggi viviamo in unglobalizzato dove apparire ed essere sempre presenti sui social con una visibilità ossessiva sembra quasi la normalità. Secondo me oggi l’assenza è più presenzaa presenza stessa; apparire a tutti i costi non serve, io ho già dato”,D', che per lunghissimiè stata il sogno erotico di diverse generazioni di italiani. È indubbio che i social abbiano modificato radicalmente la percezionee del sesso, creando situazioni e fattispecie che sono lontanissime da quelle degliSettanta e Ottanta, familiari all'attrice.D', quindi, va in ...

