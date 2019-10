Milano | le case popolari cadono a pezzi ma il comune aumenta l' affitto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Eugenia Fiore Fabio Franchini I residenti abbandonati nel degrado sono esasperati: "Qua viene giù tutto e ci alzano il canone…". La rabbia contro Sala, Piazza Abbiategrasso. Un condominio didi proprietà delè stato messo in mano a MM-Metropolitana Milanese. Sul sito deldi, alla sezione "-servizi agli inquilini", si legge: "Punto di riferimento per tutti gli assegnatari e gli aspiranti inquilini delleè Metropolitana Milanese Spa, alla quale è affidata la gestione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà deldi". Di servizi in via Ulisse Dini – al civico 14/2 – però non se ne vedono proprio. Di disservizi, invece, se ne contano fin troppi e le centocinquanta famiglie che ci vivono ci fanno i conti tutti i giorni. Da anni. Dalle cantine che si allagano agli alberi che ...

VIVALITALIA4 : RT @Arianna5422: Milano, coperte termiche in Duomo per ricordare i 368 profughi morti nel naufragio del 3 ottobre 2013 Quando avete finit… - Gimmi52296693 : @flores_milano Si ma per quanto possiamo resistere? Voi pensate che se si continua con lo stuprare donne, violentar… - teo80s : @RonnyBandiera @marifcinter Troppa pazienza,che vadano nell Interland ovunque ma basta a Milano. Che si tengano San… -