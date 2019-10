È morto Filippo Penati - ex presidente della Provincia di Milano : È morto Filippo Penati, dirigente del Partito democratico e presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009. Penati, 66 anni, era malato da tempo. Penati è morto nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, la città dove fu sindaco per due mandati. Fu poi presidente della Provincia di Milano e capo della segreteria politica di Pierluigi Bersani quando era segretario del Pd.Nel 2011 sono iniziati i ...

Milano : attraversa i binari e viene investito da un treno - morto un uomo : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Un uomo è morto mentre dopo essere stato investito da un treno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e i Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Milano - immigrato irregolare aggredisce altri due agenti. La Sardone : "Aspettate il morto?" : Oggi, giovedì 19 settembre, sono stati aggrediti due poliziotti in servizio nei pressi della stazione Centrale di Milano, solo due giorni fa teatro di un'altra aggressione, a sfondo terroristico, nei confronti di un militare. Anche in questo l'aggressore è un immigrato, probabilmente libico, pregiud

Morto Giacomo Bulleri - ristoratore simbolo di Milano che stregò Callas e Kissinger : Toscano di origine, dopo l’apprendistato a Torino nel 1958 aveva aperto a Milano il suo primo ristorante, Trattoria da Giacomo in via Donizetti, dove sono passate celebrità come Versace, Mondadori, Montanelli, Letizia e Gianmarco Moratti, Woody Allen e Mick Jagger