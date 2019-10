Manovra | governo frena sul bonus figli | non sarà in Manovra Spunta la sugar tax

Manovra - i sindacati picchettano il governo : "Sbloccare la rivalutazione delle pensioni" : Dal governo la promessa di 2,5 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale e 5,4 miliardi per il rinnovo del contratto...

Il pasticcio di Trump in Siria e i dubbi sulla Manovra del governo Conte : Donald Trump decreta la morte di qualche decina di migliaia di persone e la fine di popoli come quello curdo. Con il suo solito stile rivoltante e con il modo di trattare la politica internazionale a metà tra la litigata al semaforo e le acrimonie familiari tra eredi malContenti ha stabilito il riti

**Manovra : al via tavoli governo-sindacati su cuneo - l. Fornero e contratti pubblici** : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Partiranno subito, già nelle prossime giornate, in vista della legge di bilancio, tre tavoli tecnici tra governo e sindacati sulle modalità della riduzione del cuneo fiscale, sulla revisione della legge Fornero e sui contratti pubblici”. E’ quanto si apprende da fonti sindacali, subito dopo l’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto ...

Riforma pensioni e Manovra : oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

Governo : Bonetti - 'in Manovra bonus e aumento congedo paternità' (2) : (AdnKronos) - "Bisogna rinnovare il congedo di paternità obbligatorio- aggiunge poi Bonetti a margine della scuola di formazione di Terrasini - ci auguriamo che entri in misura di bilancio. Ci auguriamo che si possa arrivare a una decina di giorni. Peraltro è una richiesta che arriva anche dalla com

Governo : Bonetti - 'in Manovra bonus e aumento congedo paternità' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - L'aumento del congedo paternità portandolo ad almeno dieci giorni, ma anche bonus nascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all'età adulta. Sono solo alcune delle misure su cui sta lavorando la minist

Manovra - Renzi piccona il governo : “Per taglio del cuneo fiscale quest’anno solo spiccioli” : In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, va all'attacco del governo sulla prossima legge di Bilancio: "Se tornassimo a spendere per beni e servizi quello che spendevamo con il nostro governo avremmo magicamente servita sul piatto una cifra per il cuneo fiscale degna di questo nome. Non gli spiccioli proposti quest’anno”.Continua a leggere

Manovra : Gualtieri - ‘da governo precedente conto di circa 35 mld : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Abbiamo trovato un conto, quello che ho chiamato del Papeete, che rappresenta un macigno non piccolo. Non solo c’erano i 23 miliardi delle clausole di salvaguardia ma c’era pure un accordo con l’Europa che prevedeva un ulteriore riduzione del deficit. Un conto di circa 35 miliardi. Lavorando molto duramente siamo arrivati a coprire quasi tutto anche perché questo governo ha determinato ...

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di governo per non fare la Manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Manovra - governo a caccia di soldi. Flessibilità - strada in salita nel dialogo con Bruxelles : Il ministero dell'Economia a caccia dei 5 miliardi necessari per coprire le misure da inserire nella legge di bilancio. Ma le risorse che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione rischiano di essere un ostacolo nel dialogo con le istituzioni europee per avere maggiore flessibilita'. "Gli incassi previsti dal contrasto all'evasione - sottolinea un esponente dell'esecutivo - potrebbero non incontrare il favore di Bruxelles che aveva chiesto ...

Governo ultime notizie : Manovra 2020 - chiesti 12 - 6 miliardi di flessibilità : Governo ultime notizie: manovra 2020, chiesti 12,6 miliardi di flessibilità Governo ultime notizie: manovra 2020, 12,6 miliardi di flessibilità Come abbiamo ricordato su queste pagine, la bozza della legge di bilancio del 2020 ha visto finalmente la luce. La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2019 (nadef 2019) ci mostra gli obiettivi principali della finanziaria per il prossimo anno. Tre grandi obiettivi: 1) ...