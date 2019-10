Juventus | senti Buffon | “Sarri insegna novità dopo 10 anni Inter? Con Conte è la rivale

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Gianluigifa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra ledi ruolo e le tattiche di Sarri, con l’comenumero uno Nella giornata odierna Gigiha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in aiuto dei più bisognosi. L’Onu ha sceltocome Ambasciatore per World Food Programme, programma che assiste ogni giorno 90 milioni di persone. Durante la cerimonia d’investitura,si è dedicato alle domande dei media che, inevitabilmente, sono ricadute anche sulla sfera calcistica. Il portiere bianconero ha elogiato la figura di Maurizio Sarri, soffermandosi anche su quella di Antonio, ex allenatore juventino e ora ...

