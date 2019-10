Amministratore unico società | cosa fa | chi è e quanto guadagna La guida

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)fa, chi è e. LaChiariamo di seguito chi è,fa eun; la figura merita di essere dettagliata inassai diffusa nel tessuto delle aziende italiane, ed inè titolare di una tutta una serie di obblighi e responsabilità di assoluto rilievo. Vediamole. Se ti interessa saperne di più circa la differenza traper azioni e start-up, anche con riferimento al regime fiscale, clicca qui.: il contesto di riferimento La figura dell’è tipica delle cosiddette SRL, ovvero lea responsabilità limitata (una delle tipologie dipiù diffuse sul territorio italiano). La legge prevede che, alladi unadi capitali, sia designato uno specifico soggetto di riferimento: egli sarà ...

Pino__Merola : Non c’è #incompatibilità con l’incarico di amministratore unico da parte del… - fisco24_info : Il mondo dell’impresa e della politica in Duomo per i funerali di Squinzi: L’ex presidente di Confindustria, patron… - AnnaMar13279509 : RT @lorenzodalai: La #Raggi nomina amministratore unico dell’AMA, azienda rifiuti, Stefano Zaghis, attivista grillini e suo fedelissimo, se… -