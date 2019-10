Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nelmancano. Idea Liberale si rivolge al Prefetto di Ragusa Cocuzza

quotidianodirg : Più decoro e salubrità per il quartiere Cicchitto a Vittoria - jxgiuliano : RT @BiasiMonica: E' inutile Non c'è più lavoro Non c'è più decoro Dio o chi per lui Sta cercando di dividerci Di farci del male Di fa… - BiasiMonica : E' inutile Non c'è più lavoro Non c'è più decoro Dio o chi per lui Sta cercando di dividerci Di farci del male… -