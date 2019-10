Scripps Institution of Oceanography : Scripps Institution of Oceanography (a volte indicato come SIO, Scripps Oceanography, o semplicemente Scripps) a La Jolla, California, è uno dei centri più antichi e più grandi per la ricerca...

Antartide : si stacca iceberg da 315 miliardi di tonnellate - ora a spasso per l'Oceano : Antartide - Dopo anni di tira e molla, alla fine il "dente" è caduto: stiamo parlando di Loose Tooth (in inglese "dente che sta per cadere"), ovvero il grosso iceberg dal peso di 315 miliardi di...

“La nostra vita in Australia è senza fretta e davanti all’Oceano. Qui abbiamo perso l’abitudine di preoccuparci” : “Non c’era nessun motivo per partire. Semplicemente amo viaggiare”. Meglio dire che amano viaggiare, perché sei anni fa Daniele Belloni non è partito da solo. A fare un biglietto di sola andata da Cremona c’era Beatrice Zanoni, la sua compagna. È con lei che oggi vive dall’altra parte del mondo, a 15mila chilometri da casa, a Cairns, nel Queensland, Australia. Una casetta sull’Oceano Pacifico da un paio di anni è ...

Animali : squali a rischio estinzione nell’Oceano Indiano : I ricercatori del Central Marine Fisheries Research Institute hanno lanciato l’allarme: il numero degli squali e delle razze nell’Oceano Indiano è in diminuzione. Gli esperti hanno spiegato (in occasione di un incontro pubblico tenutosi oggi a Kochi, in Kerala) di avere registrato negli ultimi vent’anni un calo drammatico di queste specie e di avere elaborato un Piano azionale di azione per la tutela degli squali. Il ...

Il Ministro Fioramonti a Trieste per l’inaugurazione della nuova nave Oceanografica : “La ricerca e la scienza sono il segreto del successo” : “Oggi a Trieste ho avuto l’onore di inaugurare la nuova nave oceanografica da ricerca “Laura Bassi” dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), a supporto di tutta la comunità scientifica nazionale, in occasione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica, giunto all’ottava edizione“: lo scrive in un post su Facebook Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, ...

Cambiamenti climatici - Oceano e ghiacci : dall’impatto del riscaldamento globale alle soluzioni possibili : Il messaggio arriva in maniera estremamente diretta dall’ultimo rapporto dell’IPCC, che ha visto oltre cento scienziati ed esperti di tutto il mondo confrontarsi con la più recente letteratura scientifica in tema di oceano, criosfera e Cambiamenti climatici. Il Report, i cui approfondimenti sono disponibili sul sito dell’IPCC Focal Point per l’Italia, si concentra sul mare e sulle aree ghiacciate del pianeta, e su come il ...

Oceano Pacifico : L'Oceano Pacifico è un Oceano della Terra. In particolare, tra i cinque oceani della Terra, è il più grande.

Oceano Atlantico : L'Oceano Atlantico è il secondo Oceano della Terra, di cui ricopre circa il 20% della superficie. Il nome dell'Oceano, derivato dalla mitologia greca, significa "mare di Atlante".

L’Oceano - i ghiacci e i cambiamenti climatici : le scelte prese ora sono determinanti per il futuro del nostro Oceano e della criosfera : L’ultimo Special Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) evidenzia l’urgenza di dare priorità in maniera tempestiva ad azioni coordinate e ambiziose per affrontare cambiamenti persistenti e senza precedenti che riguardano l’oceano e la criosfera. Il rapporto rileva i benefici per lo sviluppo sostenibile di un adattamento ambizioso ed efficace e, per contro, i crescenti costi e rischi di ...

L’Oceano e la criosfera in un clima che cambia - IPCC : le megalopoli costiere “subiranno catastrofi entro il 2050” : Oggi, 25 settembre, l’Intergovernmental Panel on climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha pubblicato il rapporto “L’oceano e la criosfera in un clima che cambia“ per presentare gli effetti dei cambiamenti climatici sui nostri oceani e sui nostri mari, tra cui lo scioglimento dei ghiacci, l’acidificazione delle acque e la perdita di ossigeno, le ondate di calore, nonché la perdita di corallo e la fioritura di alghe. Il documento ...

Uragani - 5 tempeste tropicali in azione nell’Oceano Atlantico : dopo Humberto attenzione a Jerry : Cinque tempeste tropicali si muovono attualmente nell’Oceano Atlantico con tendenza a trasformarsi in Uragani, e ad esse si aggiungono varie altre aree di turbolenza. Il Servizio meteorologico cubano ha precisato che i cinque fenomeni ciclonici, che già hanno ottenuto un nome dal National Hurricane Center degli Stati Uniti, si chiamano Fernand, Gabrielle, Imelda e Jerry, oltre a Humberto, che è già diventato uragano nelle ultime ore. ...

Pornhub è plastic free : il video che salva l'Oceano : Ora anche Pornhub diventa plastic free. Il sito hard più visitato al mondo, con oltre 100 miliardi di visualizzazioni all'anno, ha deciso di mettere in piedi la propria campagna contro l'inquinamento dell'ambiente. E lo ha fatto, come riporta Tgcom24, producendo un cortometraggio porno. Per ogni visualizzazione che otterrà il video, l'azienda devolverà denaro all'Ocean Polymers, un'organizzazione che si occupa di raccogliere e riciclare ...

Disastro alle Bahamas dopo l'uragano : petrolio si riversa nell'Oceano. Ancora 2500 dispersi : La situazione alle Bahamas è catastrofica a diversi giorni dal transito del violento uragano Dorian, che la scorsa settimana si è abbattuto con la sua massima intensità tra le Isole di Abaco e...

Allarme acqua radioattiva a Fukushima : "L'unica opzione è sversarla nell'Oceano" : La Tepco, la società che controlla l’impianto, ha stoccato negli anni più di un milione di tonnellate di acqua contaminata...