M5S | Edoardo Bennato torna sul palco di Italia 5 Stelle

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma, 8 ott. (AdnKronos) –suldi. L’artista napoletano, che ha già calcato ildella kermesse grillina nel 2014, figura infatti tra gli artisti che si esibiranno nel capoluogo campano, dove il 12 e 13 ottobre, all’interno della Mostra d’Oltremare, si svolgerà l’edizione 2019 di, la tradizionale festa del Movimento che quest’anno ricade nel decimo anniversario della fondazione del MoVimento.Sabato 12 Ottobre, si legge in una nota del M5S, “festeggeremo insieme con una grande serata all’interno dell’Arena Flegrea, la piuÌ? prestigiosa e famosa location per concerti e spettacoli all’aperto del Sud. Una serata-evento che unirà interventi politici e un grande momento di spettacolo con importanti artisti. Performance soliste si alterneranno a esibizioni di ...

Edoardo_a_719 : #NaDef: stanziamenti in percentuale del Pil nel 2020 attesi al 3,4% (-0,1% #M5s-#Lega). Per poi calare progressivam… - 13mari81 : Per chi volesse imparare a: Negare l'evidenza, arrampicarsi sugli specchi, rigirare la frittata, prego ascoltare Ed… -