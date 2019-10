Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019)diventa protagonista di un siparietto hot a Domenica In, nel corso dell'intervista concessa a... Nella nuova puntata di Domenica In non sono mancati i momenti esilaranti, come quello avvenuto nel corso dell'intervista che ha visto protagonista. "Pensavo volessi venirmi in braccio", esordiscevisibilmente sorpreso dinanzi a, che intanto gli dà le spalle per mettere a posto la sua poltrona al centro dello studio, prima di procedere con l'intervista. Lasposta la sua poltrona bianca, ma sembra non accorgersi che sta dando ilB inall'attore di fiction Mediaset di successo. "!" esclama, che poi si rivolge al pubblico in studio alludendo maliziosamente alla conduttrice: "Ma lei non si è accorta di cosa ha fatto?!". "Che ho fatto? ...Ti ho messo il sedere in?!" domanda quindi la padrona di casa ...

giornali_it : La gaffe hot delle Mara Venier: il lato B in faccia a Gabriel Garko #8ottobre #QuotidianiNazionali #IlGiornale… -