Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nellenon ci sarà più ilRav:sempreil, ma si potrà fare con il sistema di pagamento realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società pagoPA Spa nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda digitale italiana. Il nuovopagoPA – spiega l’Agenzia della Riscossione – sostituirà gradualmente ilRav che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per oltre 15 milioni di pagamenti die avvisi, circa il 90% del totale delle transazioni. L’adozione deldi pagamento pagoPA – spiega l’Agenzia – permette di trovare rapidamente le informazioni di cui il contribuente ha bisogno, di aggiornare l’importo dovuto alla data del versamento e include il QR code perfacilmente anche attraverso lo smartphone. Come con ilRav, si puòonline oppure alle Poste, banche, ...

Cascavel47 : Fisco, addio al bollettino Rav: per pagare le cartelle bisognerà utilizzare il modulo pagoPa - AngoloNews2018 : #Fattura #elettronica: #sanzioni attive per #ritardi ed #omissioni, #addio alla #moratoria - AngoloNews2018 : #Fattura #elettronica: #sanzioni attive per #ritardi ed #omissioni, #addio alla #moratoria -