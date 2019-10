Chi c' è dietro la furia sovranista contro Papa Francesco

“Il calcio non è sport da signorine!” - PetraChi fa dietrofront : “Chiedo scusa alle donne” : “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne. Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia – ed è sempre stato – uno sport fisico e di contatto. Il calcio è di tutti e alla Roma siamo molto orgogliosi della nostra ...

Mura : il Napoli è già indietro di 6 punti - che non sono poChi : Commento secco, lapidario, ma comunque deludente quello di Gianni Mura sulla partita del Napoli Napoli senza mordente e, nel secondo tempo, senza idee. Lozano deve ancora inserirsi e forse è il caso di mettere Llorente dall’inizio, non nel finale. È già indietro di 6 punti, che non sono pochi Contro ilTorino gli uomini di Ancelotti non vanno oltre il pareggio, ma senza mostrare un gioco, ma con un’assenza di idee che risulta ...

Ginnastica - l’Italia masChile e la rincorsa olimpica : azzurri con le dita incrociate. Cosa serve per volare a Tokyo 2020? Chi può finire dietro? : L’Italia maschile ha chiuso al sesto posto la prima giornata di qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica con un totale di 245.996 punti. Gli azzurri hanno disputato un’ottima gara condita però da due cadute al cavallo con maniglie che rischiano di compromettere tutto in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: soltanto le prime 12 formazioni della classifica finale staccano il pass per la rassegna a cinque ...

Pusher marocChino sperona auto polizia e ferisce due agenti - ora dietro le sbarre : La polizia stava tenendo d'occhio lo straniero, pregiudicato per precedenti reati di spaccio. Venerdì pomeriggio l'arresto: gli agenti hanno colto sul fatto il 37enne, che ha opposto una strenua resistenza, arrivando a speronare una "pantera" del commissariato Federico Garau ? Luoghi: Modena

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato indietro 3 volte dalla mafia” : così i migranti in Libia Chiamano la guardia costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa. Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Chi c’è davvero dietro Greta Thunberg? : (foto: John Lamparski/WireImage) È un’attrice. Anzi no, è pagata dall’immancabile George Soros. E se invece fosse un progetto a tavolino di genitori scaltri e senza scrupoli? Su Greta Thunberg, attivista svedese di soli 16 anni, si è già scatenato il peggio del complottismo mondiale: proviamo allora a fare uno sforzo e metterci dalla prospettiva di chi crede ai grandi intrighi di cui la ragazza sarebbe vittima. Chi – o cosa – ...

Pd - niente penale per Chi cambia casacca : dietrofront in Umbria : Il Pd ci ripensa. niente multa da 30mila euro per i candidati che cambieranno casacca una volta eletti in consiglio regionale. Dopo le polemiche interne - per la notizia rilanciata da Il Messaggero -...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. 50 km di marcia : Giorgi in crisi : podio a risChio. Nel masChile domina Suzuki - azzurri indietro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38: Suzuki in testa al kim 37, a 3’27” Niu, a 29″ Luo, a 28″ Vieira, poi Zakalnystkyy, si ritira Wang 1.37: Sarà un caso? Caporaso si ferma, Colombi e Giorgi in crisi nella gara femminile. Tutto al km 35 1.35: Noooooooooooo!!! Eleonora Gioorgi fermata dai problemi di stomaco. Riparte ma non può essere al meglio 1.33: Caporas fermo a bordo strada. Ritirato 1.30: ...

Cosa c'è dietro il boom degli sbarChi : Mauro Indelicato Si va verso un "settembre nero" sul fronte dell'immigrazione, per la prima volta dopo due anni il numero degli sbarchi segnerà un aumento su base annuale. Diversi fattori pesano su questa circostanza: dalle elezioni in Tunisia alla guerra in Libia, passando dalla linea inaugurata dal governo Conte II Gli sbarchi sono in aumento e questo, al netto delle polemiche politiche e dei dibattiti di questi ultimi giorni, ...

Tutti i risChi nascosti dietro al mantra ambientalista dei rossogialli : Il governo rossogiallo intende rilanciare una politica ambientalista che faccia progredire il nostro sistema produttivo in modo sostenibile. “Green New Deal” è il nome che ha dato al progetto. Nanotecnologie, biotecnologie, robotica, information tecnology, ingegneria genetica sono Tutti settori su c

I sauditi mostrano droni e missili : l'Iran è "incontestabilmente" dietro gli attacChi : L’Iran è “incontestabilmente” dietro gli attacchi ai siti petroliferi sauditi. Militari sauditi hanno mostrato in una conferenza stampa a Riad un missile cruise e droni usati nei recenti attacchi agli impianti petroliferi rivendicati dai ribelli yemeniti Houthi affermando che sono iraniani. Le installazioni petrolifere sauditesono state attaccate con 18 droni e 7 missili da crociera. “Tutte le prove che ...

Mediobanca - le strategie di Del VecChio su Generali dietro l’ingresso nel capitale di piazzetta Cuccia : Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron è in vista a Roma, Leonardo Del Vecchio diventa socio (6,94%) di Mediobanca. Ed entra così a gamba tesa in una delle partite più delicate che si giocano fra Italia e Francia. Con Generali, da sempre ambita preda d’Oltralpe, nonché grande investitore nei titoli pubblici italiani. E il management di piazzetta Cuccia che fa il bello e il cattivo tempo nelle più rilevanti operazioni ...

Chiesa - cosa c'è dietro le voci di "scisma tedesco" : Francesco Boezi La Chiesa cattolica tedesca si prepara a prendere delle decisioni importanti. Ma da Roma fanno sapere che non si può fare A quale episcopato sta venendo accostato il termine "scisma"? A quello tedesco, che ha calendarizzato un appuntamento assembleare, un "sinodo nazionale", in grado di far sì che la Chiesa, almeno quella teutonica, svolti parecchio a sinistra, nel senso ecclesiastico della direzione impressa. Papa ...

AttacChi in Arabia Saudita - Onu : "Non è Chiaro Chi c'è dietro" | Riad : "Armi sono state fabbricate in Iran" : "Non è interamente chiaro chi sia dietro l'attacco alle strutture petrolifere saudite". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Yemen, Martin Griffiths, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. "