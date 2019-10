Artrite reumatoide | cos’è | sintomi | conseguenze | soggetti a rischio

Fonte : dilei

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’, malattia infiammatoria cronica, può colpire tutte le piccole e grandi articolazioni, solitamente in modo simmetrico. Si tratta di una patologia autoimmune, in quanto il sistema attacca erroneamente i tessuti del proprio corpo, può interessare anche pelle, polmoni, cuore, reni, occhi e vasi sanguigni. Colpisce il rivestimento delle articolazioni, la membrana sinoviale e il tessuto osseo, causando un gonfiore doloroso e un’impotenza funzionale, erosioni ossee, deformità articolari e quindi disabilità. Le cause e la diagnosi però non sono immediate. Per questo, ad approfondire la tematica, ci pensa il dottor Livio Bernardi, reumatologo di Venezia di MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner. Chel’e come si manifesta? I primi...

