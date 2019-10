Anche in Italia ora ci sono i programmi tv 8k

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nonostante i numeri dei televisori 8K in circolazione siano ancora piuttosto contenuti, IHS Markit stima appena 430mila unità nel 2019 su un totale di 226 milioni di pezzi, la filiera si sta muovendo per accelerare l’adozione di questo nuovo standard. Lo dimostra il servizio attivo dal prossimo 10 ottobre lanciato da Chili in collaborazione con Samsung. La piattaforma on demand di cinema e serie tv consentirà infatti di accedere a contenuti 8K in streaming sui televisori dell’azienda coreana. Il test in anteprima mondiale a cui abbiamo assistito, dimostra che è possibile fruire al meglio dei 33 milioni di pixel messi a disposizione da uno schermo 8K in modo fluido, immediato e rimanendo comodamente seduti sul divano. Nella show room milanese di Samsung abbiamo avuto accesso al primo catalogo di contenuti in 8K disponibili, meno di una decina di titoli al momento, ma l’obiettivo è ...

