Tragedia in classe | sedicenne muore mentre sta svolgendo un esercizio alla lavagna | sotto

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019)in Campania, dove una ragazza di 16 anni ha perso la vita questa mattina nell’istituto superiore “Genovesi-Da Vinci” di Salerno. La giovane, in base a quanto riferito dai presenti, ha avuto un malore in aulasi trovavaper fare un. Inutili i tentativi soccorritori per rianimarla. La ragazza era impegnata in undi matematica. “Lo stava“, ha raccontato Teresa Marino, docente che si trovava inal momento della. “All’improvviso ho visto che si girava. Ha toccato la cattedra. Mi sono accorta che si stava sentendo male. E’ caduta a terra, ho capito che era svenuta e ho detto ai ragazzi di chiamare subito il 118. Intanto le abbiamo alzato le gambe, dato schiaffi, buttato in faccia un po’ d’acqua fresca, toccato l’orecchio per 15 minuti, fin ...

sulsitodisimone : RT @ultimenotizie: Tragedia all'istituto 'Genovesi - Da Vinci' di #Salerno. Una studentessa di 16 anni, che frequentava la terza classe, è… - Ultime_Notizie1 : Tragedia all'istituto 'Genovesi - Da Vinci' di #Salerno. Una studentessa di 16 anni, che frequentava la terza class… - infoitinterno : Tragedia in classe, ha un malore mentre è alla lavagna: 16enne muore davanti ai compagni -