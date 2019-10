The Walking Dead | su Fox arriva la decima stagione | l’ultima con Michonne

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 7 ottobre 2019) TheAttesa finita per i fan italiani di The: a partire da stasera, lunedì 7 ottobre, alle 22.15 circa, Fox (canale 112 di Sky) trasmetterà infatti ladella serie ideata da Robert Kirkman e Frank Darabont. 16 episodi inediti che arriveranno in Italia – in versione doppiata- a 24 ore dalla messa in onda americana. Un modo per restare al passo coi tempi con l’universo zombie seriale più amato. The: la trama dellaNella nuova, i nemici da affrontare saranno ancora i Sussurratori, capitanati da Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) e dalla new entry Gamma (Thora Birch), vestiti della pelle degli zombie. A causa dei nuovi avversari, la comunità principale della serie rischierà così di dividersi drasticamente e spetterà a Negan (Jeffrey Dean Morgan) scendere in campo in prima persona per tentare ...

TWDBrasil : NOSSA MAGGIE VAI VOLTAR! Lauren Cohan retornará como Maggie na 11ª temporada de The Walking Dead: - porcavaccach : The Walking Dead VR #psvr #pc Si chiama The Walking Dead: Saints and Sinners e arriverà sulle piattaforme VR il 2… - 3cinematographe : #TheWalkingDead da oggi su @foxtvit -