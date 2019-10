Roma | scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino di due anni

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Voleva portare il figlio del suo amico, undi due, a vedere i maialini appena nati. Così ha aperto il cancello del recinto ed è entrato con il piccolo in braccio nell’area in cui si trovavano le bestie. Ma un drammatico imprevisto, ancora tutto da chiarire, ha causato la tragedia. L’, un manovale 49enne di origini rumene, è morto dopo l’attacco di una grossa, sotto gli occhi degli amici e dei parenti con cui aveva passato la domenica, in un’abitazione di Corcolle, località nell’estrema periferia est di. I presenti non hanno potuto far niente per evitare il peggio: tuttavia prima di perdere le forze la vittima è riuscita a proteggere il bimbo dalla furia dell’animale. Il piccolo è stato portato in salvo all’esterno dal recinto ed ora versa in gravi condizioni. Si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti È ancora poco chiara la dinamica dei fatti: i ...

