Processo per fatture false | per i genitori di Renzi chiesta condanna a 1 anno e 9 mesi

Processo Civile : per la Cassazione è colpa grave andare contro le sue pronunce : Le sentenze della Corte di Cassazione hanno sempre costituito un'importante precedente nel nostro ordinamento giuridico, tanto da essere considerate quasi alla stregua di una fonte normativa. Forse proprio per questo recentemente il Supremo Collegio con l'Ordinanza n° 24649/2019 della Terza Sezione Civile ha stabilito, in estrema sintesi, che agire in giudizio o anche solo resistere sostenendo delle tesi che sono palesemente in contrasto con un ...

“Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi” : la richiesta del pm al Processo di Firenze per fatture false : Il pm di Firenze Christine von Borries ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l’imprenditore Luigi Dagostino. L'articolo “Tiziano Renzi e Laura Bovoli da condannare a un anno e nove mesi”: la richiesta del pm ...

Torino - stabilita la data del Processo per le vittime di Piazza San Carlo : Sono passati 853 giorni dalla calca di Piazza San Carlo. Durante la diretta sui maxischermi della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, morirono due persone e 1.672 furono ferite. Ora è finalmente possibile stabilire quando inizierà il processo contro chi organizzò quell’evento. La data è quella del 22 novembre. Lo ha stabilito oggi il giudice per l’udienza preliminare, Francesca Maria Abenavoli. Da quel momento i ...

Caso Cucchi - chiesti 18 anni per i due carabinieri. Il pm : «Non è Processo all'Arma - ma depistaggi da film dell'orrore» : Condannare i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro a 18 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Assoluzione invece «per non aver commesso il...

Consip - Lotti a Processo per favoreggiamento : Il giudice per l'udienza preliminare di Roma Clementina Forleo ha rinviato a giudizio cinque persone nell'ambito dell'indagine sul caso Consip e tra di loro ci sono anche l'ex ministro dello Sport Luca Lotti per favoreggiamento, l'ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio, il generale dei Carabinieri, già comandante della Legione Toscana, Emanuele Saltalamacchia per ...

Torino - minacciano compagna di scuola : “Pagaci la pizza o diffondiamo la tua foto osè”. Due ventenni a Processo per ricatto sessuale : Costretta a svolgere compiti a casa e a pagare pizze sotto minaccia: se non lo avesse fatto, sarebbe stata diffusa la sua foto a luci rosse, salvata nel telefono di uno dei due ricattatori. Per questa vicenda sono finiti al processo due ragazzi di vent’anni, con l’accusa di avere sottoposto una compagna di scuola a un ricatto sessuale. La causa è cominciata la mattina del 3 ottobre davanti al giudice Federica Gallone. I due imputati sono ...

Roma - al Processo Cucchi il pm chiede 18 anni per i due carabinieri - La storia : podcast : Oltre alla pena per gli autori del pestaggio per l’accusa è da assolvere Francesco Tedesco per l’omicidio preterintenzionale: per lui «una condanna a 3 anni e 6 mesi»

"Speriamo muoia la figlia". L'audio dei due carabinieri coinvolti nel Processo Vannini : Marco Vannini è morto. In caserma i carabinieri discutono della vicenda, parlano del padre di Martina Ciontoli, compagna del ragazzo ucciso. Sono i due militari, ora testimoni al processo per la morte Vannini. “Speriamo che muoia la figlia”, dice uno di loro. L’audio choc della conversazione è stato trasmesso dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. A parlare sono Izzo e di ...

Marocco - giornalista condannata a un anno di carcere per “aborto illegale” e “relazione fuori dal matrimonio”. Amnesty : “Processo politico” : Un anno di carcere. È la pena comminata ieri alla giornalista marocchina Hajar Raissouni, condannata dal tribunale di Rabat per “aborto illegale” e “dissolutezza e relazione sessuale al di fuori del matrimonio”. Un caso che ha suscitato clamore e proteste, non solo in Marocco. Insieme a lei, sono stati condannati il fidanzato, Amin Rifaat, a un anno, il ginecologo a due anni di carcere più altri due di interdizione dalla professione medica, ...

Sequestrano il figlio gay per impedirgli di stare con il fidanzato. Genitori a Processo : La Procura della Repubblica di Padova ha chiesto il processo per una coppia di Genitori bulgari e una terza persona, loro connazionale, accusati di sequestro di persona, lesioni e violenza privata. Vittima dei fatti il figlio dei due, del quale la famiglia non avrebbe accettato la relazione omosessuale con uno studente italiano, con cui il ragazzo conviveva a Padova, dove frequentava l’università. Per questo nel maggio del 2016 i ...

Il Volo - la lite per la gestione dei guadagni dei tre tenori finisce in tribunale : il manager a Processo per “infedeltà patrimoniale” : La Procura di Bologna ha citato in giudizio il produttore musicale e manager de Il Volo Michele Torpedine per “infedeltà patrimoniale”, come riporta l’agenzia Ansa. La prima udienza è fissata il 22 gennaio. Dunque finisce a processo la disputa sulla gestione dei guadagni del trio dei tenori famosi in tutto il mondo. La vicenda nasce da una denuncia del 2015, presentata dagli avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, difensori di Tony ...

Dieselgate - Germania - al via il Processo per la class action contro Volkswagen : Il tribunale regionale di Braunschweig (in Bassa Sassonia) ha avviato il processo legato alla maxi class action avviata dalle associazioni dei consumatori tedeschi contro la Volkswagen. La prima udienza si è svolta presso un centro congressi, a causa dell'elevato numero di parti civili: infatti sono oltre 450 mila i clienti della Casa di Wolfsburg ad aver aderito all'azione giudiziaria collettiva per chiedere un risarcimento per il Dieselgate. ...