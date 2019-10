Napoli | infortunio Hysaj | le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

SSC Napoli - infortunio choc Hysaj : il comunicato - la diagnosi : SSC Napoli, comunicato su Hysaj: “Trauma contusivo al torace” Primo tempo di Torino-Napoli, al minuto 33 Hysaj è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio rimediato nello scontro con Ansaldi. La SSC Napoli a fine partita ha pubblicato sul suo sito ufficiale la diagnosi del terzino albanese. Questa la diagnosi: “Trauma contusivo al torace” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Roma, ...

Infortunio Hysaj - paura per il terzino del Napoli : gli aggiornamenti [FOTO] : Infortunio Hysaj – Si sta giocando Torino-Napoli. Partita ancora sullo 0-0, paura poco dopo la mezz'ora per una brutta caduta di Hysaj, terzino albanese della squadra ospite. Brutta caduta per l'esterno azzurro, dopo un contrasto con Ansaldi. Hysaj è atterrato a testa in giù, preso al volo per fortuna dal terzino granata, che ha evitato conseguenze ben peggiori. Tanta paura per Hysaj, ma il terzino del Napoli sta bene

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : esce Hysaj per infortunio - dentro Ghoulam : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Partita bloccata tatticamente, Torino molto ben messo in campo e il Napoli fatica a trovare spazio. 38′ Giallo per Lozano che trattiene per la maglia Lukic in progressione a centrocampo. 37′ Ansaldi doppia finta sulla fascia destra e cross in mezzo, finisce fuori la linea di fondo. 35′ Lukic ammonito per un fallo su Allan, gioco pericoloso. 34′ dentro Ghoulam ...

Torino - infortunio per Zaza : attaccante in dubbio per il Napoli : Torino, infortunio per Zaza: l'attaccante in dubbio per la sfida con il Napoli Torino infortunio Zaza| Il Torino si è allenato nel pomeriggio di oggi al Filadelfia in vista della prossima gara di campionato. I granata di mister Walter Mazzarri affronteranno il Napoli. Il programma odierno, come riporta il sito ufficiale dei granata, svolto oggi dalla squadra ha previsto delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo secondario.

Infortunio Mario Rui - il Napoli : risentimento muscolare alla coscia sinistra : Il Napoli ha reso noto il primo bollettino sulle condizioni di Mario Rui. Il difensore azzurro stato costretto ad abbandonare il campo a Malcuit nel primo tempo della gara contro il Genk risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per

Infortunio Mario Rui - il terzino del Napoli costretto ad uscire : Infortunio Mario Rui – Si ferma il terzino del Napoli in occasione della sfida della seconda giornata di ritorno di Champions League in casa del Genk. Il difensore, tra i migliori degli azzurri, ha accusato un problema muscolare e, pur stringendo i denti, è stato costretto ad uscire. Al suo posto è entrato Malcuit.L'articolo Infortunio Mario Rui, il terzino del Napoli costretto ad uscire sembra essere il primo su CalcioWeb.

Genk – Napoli : Infortunio Mario Rui : Infortunio Mario Rui A metà del primo tempo Mario Rui si è avvicinato alla panchina, riferendo di un problema muscolare. Ancelotti immediatamente fa scaldare Malcuit, ma prova a tenere ancora il portoghese in campo. L'articolo Genk – Napoli: Infortunio Mario Rui proviene da ForzAzzurri.net.

Infortunio Manolas - gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore del Napoli : Il Napoli ha battuto il Brescia nell'anticipo delle 12,30. Brutte notizie per Ancelotti i problemi accusati dai due difensori Manolas e Maksimovic. Quest'ultimo si è sottoposto ad esami medici che hanno rilevato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro. Per Manolas, anch'egli sostituito nella ripresa del match, si tratta di lieve affaticamento muscolare. Lo comunica lo stesso club azzurro.

Serie A - le ultime dai campi : l'infortunio di Muriel - la situazione di Lazio - Cagliari e Napoli : Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata del campionato di Serie A, ecco le ultime dai campi. Al lavoro il Cagliari in vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. La Lazio vuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra

Per la Gazzetta al Napoli non sarebbe piaciuto il comportamento di Insigne sull'infortunio : Continua a far discutere l'infortunio di Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere in campo neanche contro il Liverpool. La causa è il fastidioso infortunio muscolare che Lorenzo si sarebbe procurato durante il riscaldamento prima della gara con la Juventus e che avrebbe taciuto per poter scendere in campo, fino alla fine del primo tempo. Ancelotti sta già pensando alle possibili

Napoli - infortunio Elmas : allarme rientrato - ecco i tempi di recupero : infortunio Elmas- allarme rientrato e preoccupazioni praticamente rase al suolo. Nessuna complicazione per Elmas e per la sua caviglia, vittima si una leggera distorsione durante il match della sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli potrà tornare in campo già dal prossimo match contro la Sampdoria. Lo stesso diretto interessato, tramite il proprio account instagram, ha

Infortunio Elmas - le novità arrivano direttamente dal centrocampista del Napoli : "Grazie per il vostro supporto e per esservi preoccupati per me. Oggi ho subito un Infortunio in allenamento, ma sto meglio. Spero di essere pronto per la prossima partita". Tramite l'account Instagram ufficiale della federazione macedone, il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, rassicura i tifosi delle sue condizioni dopo un Infortunio subito in allenamento. Domani sera la Macedonia affronterà la Lettonia a Riga.

Ancelotti impaziente di rivedere Milik in azione. Al Napoli ha saltato 52 gare per infortunio : Milik rientra dalla Polonia pronto a riunirsi alla squadre per riprendere gli allenamenti, Ancelotti non ha intenzione di forzare i tempi del suo recupero, ma, secondo il Mattino, lo segue con apprensione. D'altronde il Napoli e lo stesso tecnico hanno puntato sull'attaccante polacco e lo hanno tutelato e adesso è arrivato il momento di tornare a sorridere e fare gol, considerando che da quando è in azzurro ha saltato 52 le gare

