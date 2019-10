Matteo Renzi | genitori condannati a un anno e 9 mesi per le fatture false Pena sospesa

Fatture false - i genitori di Matteo Renzi condannati a un anno e 9 mesi di carcere : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione per aver prodotto Fatture false insieme all'ex socio Luigi Dagostino, anche lui condannato a due anni. La sentenza è stata emessa dal giudice Fabio Gugliotta su richiesta del pm Christine von Borries.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - Renata Polverini su Matteo Renzi : "Cosa pensa davvero il Cav di lui" : Lamenta di aver subito una mancanza di rispetto e ammonisce quanti, in sostanza, farebbero meglio ad andare direttamente nella Lega o in FdI. Renata Polverini, dopo essersi autosospesa da Forza Italia (e data in grande avvicinamento a Italia Viva di Matteo Renzi), fa il punto della situazione ai mic

Renzi : “Nel PD fanno la guerra al Matteo sbagliato. Leopolda e Papeete non sono la stessa cosa” : Continua il duello a distanza tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e Andrea Orlando. L'ex presidente del Consiglio sembra allargare il tiro a tutto il Pd sostenendo che le ragioni della separazione tra il suo partito e il Pd trovino le loro ragioni proprio nel continuo paragone tra lui e Matteo Salvini: "Auguri a chi rimane in un PD che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa"Continua a leggere

«Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi» : il tweet di Fiorello svela l'incredibile somiglianza : «Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??». È il tweet di Rosario Fiorello che svela...

Fatture false : chiesti 1 anno e nove mesi per i genitori di Matteo Renzi : I fatti al centro delle indagini risalgono al 2015: le Fatture considerate false sono due: una da 20mila e l'altra da 140mila euro

Maria Elena Boschi - la telefonata di Dario Franceschini : asse Pd-Conte per fermare Matteo Renzi : Il governo ha un grosso problema: Matteo Renzi. E la sua Italia Viva, dove ben presto potrebbero confluire nuovi esponenti del Pd, pare che siano addirittura dieci. Il gruppo Renziano insomma potrebbe farsi sempre più cospicuo e, in parallelo, l'esecutivo sarebbe sempre più debole. "Renzi è a caccia

Pietro Senaldi - Conte - Renzi e gli 007 : "Le leve del potere. Da Matteo attacco preventivo - perché..." : "Era da ingenui pensare che Donald Trump si fosse innamorato improvvisamente di Giuseppe Conte". Ospite di Omnibus su La7, Pietro Senaldi analizza l'endorsement del presidente americano al premier alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, con i contatti tra il governo americano e i servizi seg

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – "Chi pensa che la Leopolda sia come il Papeete come ha detto a nome del Pd il vicesegretario vicario Orlando, dimostra una banale verità: continuano a mettermi sullo stesso piano di Salvini. Fanno la Guerra al Matteo sbagliato. E alla fine spiegano le ragioni della nostra separazione consensuale. Auguri a chi rimane in un PD che pensa che i due Matteo siano la stessa cosa, che Leopolda e Papeete siano la stessa cosa".

“Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi” : la somiglianza tra i due è impressionante nello scatto pubblicato da Fiorello : È lui o non è lui? Certo che è lui. Joe Bastianich da ragazzo era identico a Matteo Renzi (da ragazzo o da adulto fate voi). Ci scherza su Fiorello sul suo profilo Twitter postando una foto in cui lo chef Joe è abbracciato a papà Felice e mamma Lidia. “Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi! Fratello segreto?1? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??”, scrive Fiorello suscitando grande ilarità tra i suoi ...

Mezz'ora in più - Matteo Renzi rivela a Lucia Annunziata il motivo dell'addio al Pd : "Bisogna riconoscere a Orlando l'onestà intellettuale di dire la vera motivazione della scissione. Gli ultimatum non vanno lanciati, io detto soltanto che non bisogna aumentare le tasse. Lui mette sullo stesso piano il Papeete e la Leopolda, Orlando di fatto spiega che per lui e per tanti del Pd Pap

Renzi : dal Pd guerra al Matteo sbagliato : 15.56 "Orlando dovrebbe almeno conoscere uno dei due posti e siccome la Leopolda non la conosce spero sia andato almeno al Papeete a rilassarsi". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a 'In Mezz' ora in più', replica al vicesegretario del Pd Orlando secondo il quale non fa differenza se "gli ultimatum vengono lanciati dal Papeete o dalla Leopolda". "Fanno la guerra al Matteo sbagliato, Salvini è l'avversario". "Non voglio destabilizzare il ...