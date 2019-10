Le celeb che stanno riscrivendo i codici della bellezza

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Kristen StewartKristen StewartKristen StewartYara ShahidiYara ShahidiYara ShahidiHunter SchaferHunter SchaferHunter SchaferLizzoLizzoLizzoZendayaZendayaZendayaLucy BoyntonLucy BoyntonLucy BoyntonEzra MillerEzra MillerEzra MillerZoë Kravitz Zoë Kravitz Zoë KravitzBillie EilishBillie EilishBillie EilishIndya MooreIndya MooreIndya MooreChi è un’icona di? È una domanda comune la cui risposta è fin troppo scontata. Sappiamo, infatti, a chi ci riferiamo: dalle intramontabili Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sophia Loren o Jane Birkin a quelle più moderne come Beyoncé, Jennifer Lopez, Monica Bellucci e tante, tantissime altre. Ok, queste sono LE ICONE, e non ci piove. Ma ci sono oranuova guardia che, contravvenendo alle regole auree dell’universo beauty (no a troppi colori nel make up, sopracciglia perfette, no a trucco evidente per labbra e occhi ecc.) e ...

m_emozioni : RT @cryIngwsel: Altre celeb che dicono cose peggiori non le unfollowate, poi per non parlare di quelli che non dicono nulla solo per teners… - trieccia2304 : RT @cryIngwsel: Altre celeb che dicono cose peggiori non le unfollowate, poi per non parlare di quelli che non dicono nulla solo per teners… - goldenhovran : RT @cryIngwsel: Altre celeb che dicono cose peggiori non le unfollowate, poi per non parlare di quelli che non dicono nulla solo per teners… -