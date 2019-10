Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Secondo CsC, l’Italia «è ancora sulla soglia dellarischiando di cadere in recessione in caso di nuovi shock». L’impatto atteso sui consumi per ilda parte del reddito di cittadinanza sarà smorzato

24notizieItalia : Allarme CsC: senza stop all’aumento dell’Iva rischio crescita zero nel 2019 e nel 2020 -