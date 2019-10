Surface Earbuds | pro e contro del prodotto Microsoft

Microsoft presenta gli auricolari Surface Earbuds - compatibili anche con i dispositivi Android : Nel corso dell’evento svoltosi oggi a new York Microsoft ha presentato, oltre all’inatteso Surface Duo, anche i suoi primi auricolari true wireless, destinati a dare battaglia alle tantissime soluzioni già presenti sul mercato. Si chiamano Microsoft Surface Earbuds e sono ovviamente ottimizzati per i dispositivi Surface, con numerose funzioni personalizzate. Possono però essere utilizzate con qualsiasi dispositivo, quindi anche con ...