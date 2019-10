Pusher marocchino sperona auto polizia e ferisce due agenti | ora dietro le sbarre

Bologna - preso Pusher marocchino : bici scagliata contro militari : Federico Garau Immobilizzato al termine di una breve fuga, il nordafricano è risultato essere in possesso di 30,5 grammi di droga, fra hashish e cocaina di alto grado di purezza. Si tratta di un senza fissa dimora con precedenti alle spalle È finito in manette questa notte a Bologna un pusher marocchino che, deciso ad evitare i controlli ed a fuggire, non ha esitato ad aggredire i rappresentanti delle forze dell'ordine, contro i ...