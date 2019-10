Maxi incendio a San Giuseppe Jato distrugge 40 mezzi della Cogesi

Maxi incendio in un capannone di rifiuti a Codogno : incendio nella notte in provincia di Lodi, a Codogno, in un capannone della GGM Ambiente, un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti. Un’ispezione a sorpresa dell'Arpa i primi di agosto aveva evidenziato irregolarità nella gestione dei rifiuti presenti. (Lapresse) Redazione ?

Rimini - fulmine colpisce un’azienda agricola e scoppia Maxi incendio : Un maxi incendio è scoppiato nel fienile di un'azienda agricola di Rimini, provocato dalla caduta di un fulmine al termine di un forte temporale. Dopo 12 ore, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, che si sono alzate alte e sono state visibili fino a Marina Centro. In salvo tutto gli animali ospitati nella struttura.Continua a leggere

Merano - esplosione e incendio ai Portici/ Palazzo evacuato : Maxi colonna di fumo nero : Merano, esplosione e incendio sotto i Portici sul lato del fiume: famiglie evacuate, due intossicati. colonna di fumo nero su tutta la città

Maxi incendio Faenza - dati confortanti sulla qualità dell’aria : non ci sono variazioni di rilievo rispetto a giorni precedenti : I dati delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell´aria più vicine all’incendio (Faenza, Imola e Forlì) del giorno 9 agosto non mostrano variazioni di rilievo nei valori dei parametri rispetto ai giorni precedenti, tutti all’interno dei limiti di legge. È quanto rende noto Arpae Emilia Romagna. Nella stazione di Faenza – Parco Bertozzi il dato di PM10 di venerdì 9 è di 29 microgrammi/mc (contro i 26 e 24 dei ...

Maxi incendio a Faenza - magazzino ancora in fiamme : cittadini invitati alla precauzione [FOTO] : Non è ancora stato spento il Maxi incendio scoppiato in un magazzino di logistica a Faenza, nel Ravennate. Le fiamme, sprigionatesi per motivi ancora da chiarire, stanno tenendo impegnate decine di squadre dei vigili del fuoco e centinaia di uomini, per terra e per aria. La densa nube nera che si è levata dal capannone tiene in ansia la popolazione. I primi rilievi dell’aria sembrano rassicuranti, ma i risultati su eventuali diossine e ...

Maxi incendio in magazzino a Faenza : tonnellate di materiale in fiamme - “operazioni difficili” : “tonnellate di materiale in fiamme“, anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dalla notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme, per cause ancora da accertare, “un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d’auto“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul ...