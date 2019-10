“Massacro!” Quattro giovani morti | due fidanzati in condizioni disperate | è l’inferno

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ancora un dramma sulla strada. Succede in Calabria, dove un terribile incidente è costato la vita aragazzi. Erano passati poco più di 20 minuti dalla mezzanotte sulla statale 107 all’altezza di Rende, in provincia di Cosenza, quando si è verificato lo schianto. Altri duerisultano gravemente feriti, nella frazione di Saporito. Le vittime sono tuttessime, si tratta diamici tra i 18 e i 19 anni. Questi i loro nomi: Alessandro Algieri, 18 anni, Mario Chiappetta, 19, Federico Lentini, 18 e Paolo Iantorno, 19, tutti di Cosenza. Erano amici inseparabili. Viaggiavano a bordo di Volkswagen Polo che si è scontrata con una Citroen C3 con a bordo una coppia dilei di Zumpano(Cs) 33 anni, lui di Rende, 31, rimasti gravemente feriti. Lui è ricoverato in rianimazione con un profondo trauma cranico, femore e bacino fratturati. L’impatto tra le due auto ...

AngyLuise : RT @siamosolonoi6: @poliziadistato Chiedo al gestore della pagina.... Per quale motivo non ci sono i retwitt di @GiorgiaMeloni @matteosalvi… - rosati22 : RT @siamosolonoi6: @poliziadistato Chiedo al gestore della pagina.... Per quale motivo non ci sono i retwitt di @GiorgiaMeloni @matteosalvi… - siamosolonoi6 : @poliziadistato Chiedo al gestore della pagina.... Per quale motivo non ci sono i retwitt di @GiorgiaMeloni… -