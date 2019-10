Torino | sul Po i volontari che ripuliscono il fiume dai rifiuti | “Cambiare la situazione

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 2-2 - streaming video : Sirigu salva ancora i granata! : DIRETTA Parma Torino streaming video e tv: risultato live 2-2, i ducali iniziano alla grande il secondo tempo e Sirigu deve salvare su Gervinho.

Diretta/ Parma Torino - risultato 2-2 - video streaming : mille emozioni al Tardini! : Diretta Parma Torino streaming video e tv: risultato live 2-2, Bremer espulso ma Gervinho sbaglia il rigore, Belotti lo segna ma c'è il pari di Cornelius.

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 1-1 - streaming video e tv : immediato pari di Ansaldi : DIRETTA Parma Torino streaming video e tv: risultato live 1-1, dopo il gol lampo di Kulusevski i granata trovano il pareggio grazie ad Ansaldi.

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 0-0 - streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Parma Torino. streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

Risultati Serie A live - 6^ giornata : si gioca Parma-Torino - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Il Napoli supera il Brescia. Vittorie per Lazio, Roma e Udinese. Cagliari e Parma si dividono il punto. Il Milan cade contro la Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore ...

DIRETTA/ Genoa Torino Primavera - risultato 1-0 - streaming video tv : Bianchi insacca! : DIRETTA Genoa Torino Primavera, risultato live 0-0, info streaming video tv della partita, valida per la 3giornata del campionato giovanile.

Diretta/ Genoa Torino Primavera - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : Diretta Genoa Torino Primavera, risultato live 0-0, info streaming video tv della partita, valida per la 3giornata del campionato giovanile.

DIRETTA/ Torino Milan - risultato 2-1 - video streaming e tv : doppietta di Belotti! : DIRETTA Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA/ Torino Milan - risultato 0-1 - video streaming e tv : Belotti spreca tutto! : DIRETTA Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Torino Milan - risultato 0-1 - streaming video e tv : gol di Piatek! : Diretta Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Diretta/ Torino Milan - risultato 0-0 - streaming video e tv : in campo! : Diretta Torino Milan streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Carne di maiale a un alunno mussulmano in una mensa di Torino. Il papà : "Non mi fido più" : L’ha scambiata per Carne di tacchino. In realtà, era lonza. A Torino nella mensa scolastica della primaria dell’Ic Pacinotti è stata servita Carne di maiale a un bambino mussulmano di 7 anni. Come riporta il Corriere, ad accorgersene è stata la sorella più grande che ha raccontato l’accaduto ai genitori.“Non lo ha detto alle maestre per paura di essere sgridata. È gravissimo, io in 48 ...

Torino-Milan : una sfida aperta a tutti i risultati : Una Serie A scoppiettante con l’Inter padrona indiscussa, la Juve e il Napoli dietro. Dopo 5 giornate è la squadra

Tifoso insultò le vittime della strage di Superga durante Sampdoria-Torino : Daspo per due anni. Aveva mimato il gesto dell’aeroplano : durante la partita Sampdoria-Torino del 22 settembre scorso Aveva insultato la memoria del Grande Torino, mimando il gesto dell’aeroplano per ricordare la strage di Superga che il 4 maggio 1949 uccise 31 persone. Ora quel Tifoso blucerchiato è stato identificato e ha ricevuto il Daspo, cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, per due anni, come riporta il Corriere Torino. A deciderlo il questore di Genova. Si tratta di un ...