Governo : Bonetti - ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto’ (2) : (AdnKronos) – “Noi ci siamo presi un impegno rispetto al pese, questo Governo nasce per evitare uno sfacelo economico che le famiglie italiane dovrebbero pagare. Io per prima ritengo che in questo momento il non aumentare l’iva significa per le famiglie italiane non gravare su di loro carichi economici”, ha aggiunto la ministra Bonetti. L'articolo Governo: Bonetti, ‘Conte non è sereno? Io lo sono e anche ...