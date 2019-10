2-0 a Malta | tris azzurre verso Euro 2021

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2019) Si e' rivelata piu' complicata del previsto la terza partita di qualificazione aper ledi Milena Bertolini, che alla fine hanno comunque avuto ragione diimponendosi 2-0 allo stadio 'Centenary' di Ta' Qali, conquistando il terzo successo consecutivo dopo quelli du Israele e Georgia, tutti in trasferta. Ci sono voluti 68' e tanta sofferenza prima che una conclusione del difensore della Roma, Elisa Bartoli, sbloccasse il risultato. Poi, il rigore trasformato al 92' da Cristiana Girelli ha fissato il risultato, con l'Italia che mantiene il primato in classifica a punteggio pieno - insieme alla Danimarca."E' stata una partita sofferta per quanto riguarda il risultato - le parole a caldo della Ct, Milena Bertolini - ma la squadra e' partita forte ed e' in crescita rispetto ad agosto. Manca ancora un po' di concretezza, ma sono soddisfatta, perche' siamo sulla ...

