Negli Stati Uniti il numero delle morti collegate alle sigarette elettroniche è salito a

TWD 10x01 : 1^ puntata disponibile con abbonamento a pagamento AMC solo Negli Stati Uniti : La prima puntata della decima stagione della serie tv The Walking Dead è disponibile per la visione solo negli Stati Uniti già da lunedì 30 settembre tramite l'abbonamento a pagamento a AMC première. Si tratta ovviamente di un abbonamento diverso rispetto a quello presente in Italia con Sky e quindi in ogni caso per i fan italiani bisognerà aspettare la messa in onda ufficiale di domenica 6 ottobre alle 3:30 italiane su Fox. Inoltre, gli ...

Almeno 25 soldati maliani sono stati uccisi Negli attacchi contro due basi militari nel sud del paese : Almeno 25 soldati maliani sono stati uccisi negli attacchi contro due basi militari nelle città di Boulkessy e Mondoro, nel sud del paese. L’attacco è cominciato lunedì e le autorità pensano sia stato condotto da miliziani jihadisti del gruppo Ansarul Islam: l’esercito del

Negli Usa 230mila bambini sotto i 12 anni sono stati arrestati Negli ultimi 5 anni : negli stati Uniti, tra il 2013 e il 2017, quasi 30mila bambini al di sotto dei 10 anni sono finiti in manette. E il numero sale a circa 230 mila se si considera la fascia d’età tra i 10 e i 12 anni. sono i dati che emergono dal rapporto sui reati commessi nel 2018, realizzato dall’FBI. Per essere più precisi, i bambini inferiori ai dieci anni arrestati nel periodo preso in considerazione sono 26.966, mentre quelli ...

Canada - 19 enne va a fare jogging e per sbaglio sconfina Negli Stati Uniti - arrestata per due settimane : Una ragazza francese di 19 anni Cedella Roman per coltivare la sua passione in vacanza è stata arrestata. La ragazza stava visitando il Canada quando, come ogni mattina, è uscita e ha iniziato a fare jogging. La 19enne però non si è accorta di aver superato il confine tra Canada e Stati Uniti ed essere nel territorio americano. Questo errore le è costato caro. La ragazza è stata arrestata per immigrazione clandestina e ha dovuto ...

Atalanta - la pillola statistica : segna sempre Negli ultimi venti minuti - "magata"-Gasperini : Per trovare una sfida tra Roma e Atalanta terminata a reti inviolate, bisogna riavvolgere il nastro al 30 settembre 1984. Quello di mercoledì all' Olimpico sembrava poter essere un confronto da 0-0, dato che per oltre 60 minuti i giallorossi con la loro disposizione a specchio erano riusciti a frena

I casi di malessere legati alle sigarette elettroniche Negli Stati Uniti sono 805 : negli Stati Uniti i casi confermati di malessere legati alle sigarette elettroniche sono 805 in 46 Stati più le Isole Vergini, ha detto il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’organismo statunitense che si occupa di sanità pubblica. La

Coldiretti : record storico per il Made in Italy Negli Stati Uniti : E’ record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresenta il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero extracomunitario a pochi giorni dalla ufficializzazione della sentenza WTO prevista per il 30 settembre che potrebbe autorizzare dazi Usa nei confronti dei Paesi ...

Nissan richiamerà 1 - 23 milioni di auto Negli Stati Uniti e in Canada per un problema al software della telecamera posteriore : L’azienda automobilistica giapponese Nissan richiamerà 1,23 milioni di automobili dagli Stati Uniti e dal Canada per risolvere un problema con le telecamere posteriori presenti su alcuni modelli di veicoli venduti tra il 2018 e il 2019. Il problema, che riguarda

Tutti i principali servizi di streaming in Italia e Negli Stati Uniti : Questa è indubbiamente l’epoca dello streaming. Il mondo dell’intrattenimento, e in particolar modo quello della televisione e del cinema, sta subendo una vera e propria rivoluzione sotto le spinte di nuovi protagonisti del mercato che ne stanno cambiando il volto. Player come Netflix e Hulu sono partiti dagli Stati Uniti per diffondersi poi in tutto il mondo ed esportare un modello di televisione non lineare on demand, cambiando ...

Perché Negli Stati Uniti si riparla di impeachment a Donald Trump : Donald Trump e sua moglie Melania, nello sfondo (foto: Zach Gibson/Getty Images) Nel weekend diversi esponenti politici statunitensi sono tornati a invocare l’impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ovvero la possibilità di metterlo in stato d’accusa ed, eventualmente, porre fine in anticipo al suo mandato. La richiesta era già stata avanzata nei mesi scorsi, al termine delle indagini sul Russiagate, ...

Twitter sta testando la funzionalità per nascondere le risposte Negli Stati Uniti e in Giappone : La piattaforma del social media Twitter ha annunciato oggi un test della sua controversa opzione per nascondere le risposte nelle conversazioni. In questo test, al momento attivo in USA e Giappone, invece di eliminare per sempre le risposte offensive o indesiderate, la nuova opzione consente agli utenti di nasconderle individualmente sia sull'app che sulla versione desktop. L'articolo Twitter sta testando la funzionalità per nascondere le ...

In Giappone e Negli Stati Uniti Twitter permetterà di nascondere le risposte di una conversazione : Twitter introdurrà una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere le risposte ricevute durante una conversazione: è un ulteriore tentativo di dare maggiore controllo agli iscritti e di contenere il diffondersi dei messaggi d’odio online. Twitter aveva sperimentato la nuova

Mickey Rourke torna in Italia in esclusiva a Live – Non è la D’Urso «F*ck Donald Trump - sono molto più felice in Europa che Negli Stati Uniti» : Mickey Rourke torna in Italia da Barbara D'Urso, finale choc con il dito medio al presidente degli Stati Uniti «F*ck Donald Trump» Dopo l’ospitata da Paolo Bonolis nel 2017, Mickey Rourke è ...

Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche : Negli Stati Uniti una settima persona è morta per un disturbo che sembra legato all’uso di sigarette elettroniche: si tratta di un uomo di 40 anni e secondo quanto dichiarato da un funzionario della sanità pubblica aveva «una grave lesione