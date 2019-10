Luciana Lamorgese a Di Maio | L' immigrazione è un problema strutturale | nessuno ha

Luciana Lamorgese ammette : "Sbarchi in aumento. Ma la colpa è della Tunisia" : Da giorni, a fronte di un'impennata clamorosa degli sbarchi e degli arrivi di immigrati clandestini, Matteo Salvini chiede una spiegazione a Luciana Lamorgese, che ha preso il suo posto al ministero degli Interni. E la titolare del Viminale, dopo un lungo e assordante silenzio, ha deciso di dare la

Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese per l'aumento degli sbarchi : "Temo non sia incapace - ma complice" : Ogni giorno un attacco a chi ha preso il suo posto al ministero dell'Interno. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce ancora Luciana Lamorgese, attaccata nel corso di una diretta Facebook fatta direttamente dall'Umbria. Il tema ovviamente è quello dell'immigrazione: "Triplicare gli sbarchi in un mes

Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese : "Sbarchi-record - ma il ministro e i telegiornali tacciono" : "Il dato più devastante è quello sull'immigrazione. Non so se tutti i telegiornali dicono la verità su quello che succede ma aldilà di quello che raccontano i vari poltronari - Di Maio Conte e Renzi - i numeri a oggi 30 settembre dicono che in sole tre settimane questo governo rosso ha fatto aumenta

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto e l'elogio di Luciana Lamorgese : "Perché sono contenta" : Nel giorno del ritorno di Che tempo che fa su Rai 1, sotto alla conduzione ovviamente di Fabio Fazio, la sua "spalla" Luciana Littizzetto rilascia un'intervista-fiume a Repubblica. Dove punta il dito. Quando le chiedono cosa ha significato lo spostamento su Rai 2, risponde: "Intanto ci hanno sfratta

Carola Rackete - Luciana Lamorgese ha nascosto la verità : a bordo della Sea Watch tre torturatori libici : Poco più di una settimana fa sono stati arrestati tre trafficanti di esseri umani accusati di torturare i migranti in un campo di detenzione libico. Come sono arrivati in Italia? Sul barcone (ong Sea Watch) niente di meno che di Carola Rackete. Secondo fonti attendibili riportate dal Giornale il min

Immigrazione - Luciana Lamorgese soddisfatta per il vertice a Malta : ma l'Italia rischia grosso : Il bidone sull'Immigrazione è subito servito. Si parla di un documento comune firmato da quattro ministri dell'Interno che l'8 ottobre sarà sottoposto all'intera Unione Europea. La notizia filtra poco dopo le parole di Giuseppe Conte, il quale nella gestione dei flussi migratori ha assicurato che l'

Luciana Lamorgese e Giuseppe Conte - il piano per compiacere il Pd : smontare il decreto Sicurezza : Il Viminale, ora che deve fare i conti con il Pd, è a un bivio. Luciana Lamorgese, da poco ministro dell'interno, non ha nascosto la volontà di seguire alcuni passi della linea politica di Matteo Salvini. Volontà però che ad oggi deve essere smorzata, perché dall'altra parte delle trattative c'è un

Chi è Luciana Lamorgese - il nuovo ministro dell’Interno che sostituirà Matteo Salvini : Luciana Lamorgese per il dopo Salvini: sarà lei il nuovo ministro dell’Interno del governo Conte bis, nato dopo che la Lega ha fatto mancare il sostegno all’esecutivo e dopo l’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle che porterà ad una nuova squadra di ministri. La Lamorgese, ex prefetto di Milano, prenderà il posto appunto di Matteo Salvini, ormai ex vicepremier, che passerà all’opposizione con il Carroccio di cui è leader. Classe 1953, lucana (è ...

Cosa ha fatto Luciana Lamorgese a Milano : L'incarico più delicato del nuovo governo è andato alla persona meno nota: per saperne di più è utile conoscere la sua esperienza da prefetto a Milano, in un periodo molto delicato

Chi è Luciana Lamorgese - prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis : Chi è Luciana Lamorgese, prefetto nuovo ministro dell’interno del Conte bis Luciana Lamorgese è stata chiamata a sostituire Matteo Salvini al Ministero dell’interno. A lei l’incombenza di affrontare la gestione dei flussi migratori, senza però che diventino un’emergenza, come accaduto nella legislatura precedente. SI tratta dell’unico “tecnico”, se vogliamo chiamarla così, del governo Conte-bis, anche perché la sua esperienza ...

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è l’antagonista perfetto di Salvini : Luciana Lamorgese è nata a Potenza nel 1953, e ha passato la maggior parte della sua vita lavorando al Viminale e occupandosi di sicurezza, immigrazione e integrazione: basterebbe questo per identificare nell’ex prefetto di Milano l’antitesi e nemesi di Matteo Salvini, già impegnato a parlare di “nuovo governo dei poltronari” (ma pensa). Ma c’è dell’altro, a guardare meglio la figura di questa grigia burocrate ...

Luciana Lamorgese vs Salvini : al Viminale la ministra senza “Twitter” : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseÈ una donna, è avvocato e non ha un account Twitter. Anzi, non ha nessun profilo sui social network (Tra i primi a ...

Luciana Lamorgese prenderà il posto di Salvini : addio ai porti chiusi - cosa ci aspetterà ora : Luciana Lamorgese prende il posto di Matteo Salvini al ministero dell'Interno. A dire addio con il nuovo governo non solo il leader leghista, ma anche le sue politiche migratorie. La Lamorgese, definita da alcuni "alfaniana di ferro", ha in passato gestito l'emergenza degli sbarchi e il piano-incent

Chi è Luciana Lamorgese - la Ministra che prenderà il posto di Salvini : Come sussurrato più volte durante questa breve ma intensa fase di trattative tra PD e M5S, per riempire la casella del Viminale la scelta è ricaduta su un "profilo tecnico". C'è stato un testa a testa tra il capo della polizia Franco Gabrielli e la Prefetta Luciana Lamorgese, vinto alla fine da quest'ultima. La necessità di effettuare una scelta di questo tipo è stata anche dettata, probabilmente, dalla volontà di ridurre i margini di ...