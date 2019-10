Il capo della Polizia Gabrielli | | Decreti Salvini? Ci sono cose utili

Il capo della Polizia Gabrielli <br> "I Decreti Salvini? Ci sono cose utili - anche se..." : Il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, è intervenuto oggi al Festival delle Città a Roma ed ha parlato di immigrazione. Sul tavolo del Governo c'è la revisione dei Decreti Sicurezza I e II, che rappresentano il fulcro della lotta all'immigrazione di Matteo Salvini, pur trattando anche altre materie. Secondo Gabrielli non tutto quello che è contenuto nei due Decreti dovrebbe venire cancellato: "Dal mio punto di vista ci sono cose ...

Valentina Pizzale arrestata per stalking per aver perseguitato il capo della Farnesina : L'autrice Rai, Valentina Pizzale, è stata arrestata per stalking nei confronti del capo di gabinetto della Farnesina, Ettore Francesco Sequi. Il provvedimento è scattato due giorni fa, il 2 ottobre, e adesso la donna si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per rispondere delle accuse a suo carico. Denunciata per stalking nei confronti dell'ex ambasciatore italiano in Cina, Ettore Sequi Valentina Pizzali aveva ...

Valentino Rossi si separa dal capotecnico della rinascita in Yamaha. “Il futuro dopo il 2020? Dipende da risultati dell’anno prossimo” : Silvano Galbusera non sarà più il capotecnico di Valentino Rossi. I due facevano coppia fissa dal 2014, nel secondo anno del Dottore dopo la separazione dalla Ducati. Galbusera, in sostanza, è l’uomo della seconda giovinezza del pilota, se si considera che con lui è tornato a sfiorare la vittoria del Mondiale nel 2015. I due si separeranno a fine stagione, una mossa condivisa con la Yamaha. Il nuovo capotecnico di Rossi, sarà David Munoz: ...

AstroLuca a capo della Iss - Conte : “Parmitano orgoglio italiano nel mondo” : “Per la prima volta un nostro connazionale assume il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Complimenti e buon lavoro a @astro_luca, orgoglio italiano nel mondo”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo AstroLuca a capo della Iss, Conte: “Parmitano orgoglio italiano nel mondo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Morto sul lavoro a Frosinone. Paolo capone - Leader UGL : “Fermiamo stragi sul lavoro. Necessario promuovere cultura della sicurezza” : Roma – “L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’operaio di 40 anni, ferito mortalmente al collo durante lo spostamento di un macchinario nello stabilimento di Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. E’ inammissibile continuare a morire sul lavoro con tale facilità agghiacciante.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL. “Occorre puntare su una maggiore cultura della sicurezza ...

Parco Nazionale della Majella capofila nel progetto Life Streams : al via il primo meeting : La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale della Majella, si è svolto il primo meeting per l’avvio del progetto Life Streams (Life18 NAT/IT/000931 – Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams) che vede il Parco stesso nel ruolo di Ente capofila. L’obiettivo principale del progetto è il recupero e la conservazione della trota mediterranea (Salmo cettii o Salmo macrostigma), specie inserita in allegato II della ...

Migranti - barcone si capovolge al largo della Libia : oltre 50 persone in mare. E tra Spagna e Marocco naufraga un gommone : sette morti : Il Mediterraneo rischia di inghiottire altre vite e ora è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvarle. Un barcone con oltre cinquanta Migranti a bordo si è infatti capovolto al largo della Libia. Nonostante Alarm Phone avesse allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta, come ha denunciato l’organizzazione, nessuno “ha mandato soccorsi”. E intanto più a ovest, sempre nel mare che divide l’Africa del nord ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : le pagelle della prova in linea femminile. capolavoro olandese - l’Italia non ne aveva : prova in linea al femminile tutta di marca olandese per i Mondiali di Ciclismo femminili nello Yorkshire. Trionfa Annemiek Van Vleuten davanti alla compagna di squadra Anna van der Breggen: andiamo a rivivere la prova con le pagelle dei protagonisti. pagelle prova IN linea FEMMINILE, Mondiali Ciclismo 2019 Annemiek Van Vleuten, voto 10: un’impresa storica, d’altri tempi. La veterana olandese si lancia all’attacco ad oltre 100 ...

Barcone si capovolge a largo della Libia. Alarm Phone : "Tragedia in diretta e nessun intervento" : Un Barcone che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. L’imbarcazione era in difficoltà da ore. A segnalare la richiesta di aiuto Alarm Phone con diversi tweet. “Tragedia in diretta e nessun intervento! Alle 10.15 abbiamo ricevuto un’altra posizione GPS dalla barca e informato le autorità. Visto che la c.d guardia costiera libica è irreperibile, abbiamo informato ...