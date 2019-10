“Gravidanza dura | una pericolosa infezione” UeD | ansia per Diletta Pagliano Cosa sta

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Poche comehanno saputo catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. La sua storia con Leonardo Greco aveva fatto sognare. Insieme infatti erano riusciti ad appassionare l’intero pubblico di Canale 5 con la loro storia d’amore, arrivata poi al capolinea.ha ritrovato, in seguito, la serenità e l’amore a fianco di Alessandro. Una storia bellissima che aveva subito nei mesi scorsi un accelerata, un cambio di quelli che segnano la vita.e Alessandro sta vivendo un periodo molto importante, in quanto stanno attendendo l’arrivo del loro primo figlio, Thomas. Lasvela, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, di essere pronta ad accogliere il bambino. Non vede l’ora di vederlo e di cominciare questa avventura con il suo amato Alessandro. Ma la sua gravidanza non va avanti nel migliore dei modi. L’ex corteggiatrice del Trono ...

