Buscema C Conti | “Prevenzione non facoltà ma obbligo verso società”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – “Fare prevenzione significa avere a cuore la propria vita e il proprio avvenire. Non si tratta di una, bensì di unmorale nei confronti della società e di chi ci sta a cuore, a prescindere dalla spesa” economica. A sottolinearlo è stato Angelo, presidente della Corte dei, alla cerimonia di apertura dell’iniziativa ‘Prevenzione e corretti stili di vita: in forma anche a lavoro’, tappa del progetto itinerante ‘Piazza della Salute’ curato dalla Fondazione Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, che prevede per la giornata di oggi esami e screening gratuiti per i dipendenti della Corte deia Roma.“Quella di oggi – ha ribadito – è un’occasione preziosa per i nostri dipendenti. Molti di noi hanno un regime ...

