Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - "Faresignifica avere a cuore la propria vita e il proprio avvenire. Non si tratta di una, bensì di unmorale nei confronti dellae di chi ci sta a cuore, a prescindere dalla spesa" economica. A sottolinearlo è stato Angelo Buscem

TV7Benevento : Buscema (C. Conti): 'Prevenzione non facoltà ma obbligo verso società'... - Agenpress : Corte dei Conti. Buscema. Risamento del debito e investimenti pubblici per ripresa economica… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaStampa: Il presidente della Corte dei Conti: no alle erogazioni a pioggia. -