Basket femminile | 1a giornata Serie A1 2019-2020 | si comincia con la 18a edizione

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Per il diciottesimo anno la stagione delriparte con l’Opening Day. In due giorni a Chianciano Terme scendono in campo le quattordici squadre che daranno vita a questa nuova stagione diA1. Ad aprire l’Opening Daysaranno le campionesse in carica del Famila Schio, che se la vedranno con l’Use Scotti Empoli alle ore 14.00 di sabato. Una partita che vede ovviamente favorite le venete, che si sono rinforzate moltissimo nel mercato estivo con gli arrivi di Sabrina Cinili, Jillian Harmon e Diamond DeShields. Anche Empoli si presenta cn tanti volti nuovi come le italiane Stefania Trimboli ed Elena Ramò e le straniere Maci Morris e Kamila Stepanova. Subito dopo (ore 16.00) tocca all’Umana Reyer Venezia, reduce dalla straordinaria qualificazione all’Eurolega. Un primo impegno in campionato (da valutare la presenza di Gintare Petronyte) per le ...

