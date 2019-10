Vallerano | dal 5 ottobre la festa per i 18 anni della Castagna

Vallerano - dal 5 ottobre inizia la XVIII edizione della Festa della Castagna : Roma – La Castagna di Vallerano regina incontrastata della Tuscia viterbese per quattro fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre: in arrivo a Vallerano la diciottesima edizione della Festa organizzata dall’Associazione Amici della Castagna e dalla rinnovata Pro Loco di Vallerano, che coinvolge il territorio in un programma diversificato di escursioni, degustazioni, visite guidate e spettacoli. Molte le iniziative che permetteranno di ...