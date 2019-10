Traffico Roma del 03-10-2019 ore 10 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE LUNGO IL RACCORDO ANULARE. SI REGISTRANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA ED IL BIVIO PER LAFIUMICINO. CODE, ANCHE LUNGO L’ANELLO ESTERNO, TRA VIA DELLA PISANA E VIA LAURENTINA E TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA TIBURTINA. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLAFIUMICINO, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. FILE ANCHE VERSO FIUMICINO, QUI PER INCIDENTE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PARCO DE’ MEDICI. ULTERIORI DIFFICOLTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DI TOR CERVARA, FINO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, E CODE IN DIREZIONE TIVOLI DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE. CRITICA LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI DAL BIVIO A24 A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. E RALLENTAMENTI IN ...

