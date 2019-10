Spagna, preso super latitante italiano

Era nella lista dei 100 latitanti di maggiore interesse, accusato di violenza sessuale, calunnia, appropriazione indebita, truffa aggravata e ricettazione. La polizia di Stato e quella spagnola lo hanno individuato e catturato ad Alicante, in. Si tratta di Paolo Stellacci, 45 anni, condannato a 18 anni e 27 giorni di reclusione per il cumulo di pene relativo a dodici diversi procedimenti. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza per la procedura della sua estradizione verso l'Italia.(Di giovedì 3 ottobre 2019)