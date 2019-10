Le immagini dello scempio nell' ufficio postale di Aversa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Fonte foto: Foto Ignazio RiccioAmianto2Sezione: Cronache Tag:degrado amianto L’excentrale è stato chiuso al pubblico quindici anni fa ed è diventato,’inerzia totale delle istituzioni, un ricettacolo di immondizia. L’ingresso è inaccessibile, c’è un cancello alto con delle sbarre molto strette, eppure c’è chi, soprattuttoe ore notturne, riesce ad entrare e a portare via tutto ciò che può essere rivenduto nei mercatini in nero. “La struttura è stata completamente sventrata – dichiara Ernesto Rascato, storico libraio cittadino e uno degli animatori del comitato civico – hanno portato via tutto. Non ci sono più le porte, le finestre e le intelaiature in ferro e questo è avvenuto sotto gli occhi di tutti”. ...

virginiaraggi : Le aree gioco dei parchi di Roma tornano a nuova vita. Le immagini che vi mostro rappresentano l’intervento di re… - SkyTG24 : Un grande incendio è scoppiato in un edificio dello stabilimento Lubrizol di #Rouen, in #Francia, che produce addit… - sedmagis : Lo sguardo non si impadronisce delle immagini, ma queste si impadroniscono dello sguardo e allargano la coscienza.… -