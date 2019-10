La sigla di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per Maledetti Amici Miei | nuovo show di

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Mentre lavora col resto della band alalbum di inediti atteso per il prossimo anno, il successore di Amore Che Torni,deiha inciso anche ladi coda di, ildel regista Giovanni Veronesi in onda su Rai2 in prima serata da giovedì 3 ottobre. Ospite della prima puntata insieme a Carlo Verdone,ha scritto ed interpretato la canzone che fa dafinale allo, un format di intrattenimento che vede protagonisti Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. Lo spettacolo è un mix di storie, aneddoti e confessioni, sketch, interviste e momenti musicali che nascono dal legame dizia tra i protagonisti, pronti in ogni puntata ad ospitare altri caridal mondo del cinema, della musica e del teatro. ...

